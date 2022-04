Jaldo: "Calefaccionarse en el sur es lo mismo que refrigerarse en el norte"

O.J.: A nivel político, ninguno. Pero sí en lo institucional, porque se debe y se tienen que arreglar. Queda más de un año y medio de gobierno y necesitamos estabilidad y previsibilidad. Un Frente de Todos más unido que nunca para poder afrontar los problemas que tenemos. Sabemos que hay gente que sufre, que no tiene techo y trabajo, y gente que no se alimenta bien. Después de lo que nos costó llegar al gobierno, que la gente confiara en nosotros, que nos votara, no hay duda de que tenemos que buscar la forma de llegar a una unidad institucional. Debemos poder gobernar sólidamente para crear expectativa en el presente y en el futuro. No hay duda de que tenemos que ir a la unidad del Frente de Todos a nivel nacional.