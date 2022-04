UNT: sesión caída, diálogo roto e institucionalidad en riesgo

Ofuscados, los miembros del grupo opositor se retiraron poco antes de las 14. “Los consejeros presentaron un amparo preventivo porque teníamos indicios de que no iban a respetar sus derechos, impidiendo su asunción -informó el espacio Reencuentro Universitario, que postula a Jiménez-Fernández-. El oficialismo permanentemente trabó la sesión. Fue evidente que no tenían voluntad de tratar los temas para los que fue convocado el Consejo Superior porque no contaban con la mayoría. Si no impiden que los consejeros titulares ocupen sus lugares, como les corresponde, no habrá otras presentaciones judiciales”.