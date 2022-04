UNT: el triste efecto de una campaña sucia

Pero lo impactante es cómo los límites siempre pueden correrse. Entonces las zonas liberadas del vale todo han llevado a la UNT a lugares en los que nunca había estado. Desprestigio que suele volver como un bumerán a quien lo lanzó, aunque en estos momentos efervescentes nadie piensa en eso. “Nosotros no somos”, afirman los candidatos. A Sergio Pagani, Mercedes Leal (integrantes de la fórmula oficialista), José Luis “Pío” Jiménez y Hugo Fernández (de la opositora) no hay motivos para no creerles. Son cuatro profesionales prestigiosos, avalados por sólidas trayectorias. ¿Pero qué pasa con algunos operadores que están a la vuelta? ¿Quién y cómo los controla?