Escarceos de una campaña que presagia virulencia

Luego está la complicación que envuelve al decano Corbella. Aunque debió saber que podría tener este problema cuando lanzó su candidatura, fue absorbido por la paradoja. Dijo a LA GACETA que entendía que había incompatibilidad entre ser candidato y ser autoridad electoral. En la reunión extraordinaria se sentó de buen humor como si se fuera a resolver el asunto. A él y a cualquiera que asuma en la presidencia en la Junta Electoral, los comprenderá el síndrome Calpurnia, que es que no sólo deben ser honestos, sino también parecerlo. Pero no se llegó siquiera a plantear el asunto y tampoco se retiró el pedido en la Junta de que asuma como presidente. Al parecer, ya no valía la pena. Pero queda la imagen del conflicto.