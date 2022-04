Atlético: sin tiempo para lamentos

Por su parte, el que también tomó la posta en un momento complicado, fue “El Polaco” Cristian Menéndez. El delantero pudo haber convertido dos golazos ante Argentinos, el primero con un disparo de larga distancia y el otro, con una increíble chilena. Sin embargo, ambos pelotazos terminaron en el travesaño. De no creer. “En lo personal fue mi mejor partido, pero lamentablemente el resultado fue otro. La verdad que me quedé con una espina, en la noche del jueves no dormí”, dijo angustiado. “No se me está dando el gol, lo busqué por todos los medios, pero los palos me dijeron que no. Hay que seguir trabajando y tratar de terminar bien este torneo. A nadie le gusta estar en esta posición, teniendo en cuenta las dos tablas”, añadió Menéndez, que volvió a compartir dupla en el ataque con Augusto Lotti.