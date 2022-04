Atlético: rollos de papel que se convirtieron en un perjuicio

La realidad dice que la medida era previsible. Y que es lamentable lo que pasó. Pero así como se sabe que se instó a no repetir la práctica de arrojar rollos de papel, habría que ir más allá desde lo institucional: alguna medida tendrá que tomar la dirigencia de una vez por todas contra los que cometen estos actos. Otros clubes están dando el ejemplo, cuando sus simpatizantes vulneran las normas de comportamiento. El “aquí no ha pasado nada” no ayuda a nadie.