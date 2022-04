Dalma Maradona y su hija Roma aseguran que “se comunican” con Diego

Asimismo, Dalma intentó describir como ese lazo que los mantiene en contacto: “Me pasan un montón de cosas. Yo siento que estoy super conectada con él, mismo con mi hija me pasó varias veces que me dice cosas que me sorprenden y me hacen sentir que él está ahí de alguna manera. Me encanta poder tener esa conexión, la respeto un montón”.