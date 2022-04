Maradona: mañana se inicia la subasta por la camiseta que usó ante Inglaterra en 1986

Como era de esperarse, la polémica en torno a la camiseta que Diego Armando Maradona utilizó ante Inglaterra en el Mundial de 1986 explotó en Argentina y replicó en Reino Unido. Esta situación sucedió a raíz de que Steve Hodge subastará aquella mítica casaca azul, para conseguir entre 5 y 8 millones de dólares. Según su relato, la consiguió al finalizar el encuentro de los cuartos de final que acabó con victoria para la albiceleste.

A pesar de ello, las gran duda que invadió a muchos fue ¿la camiseta es la del primer tiempo o la del segundo, cuando el “Pelusa” marcó dos de los goles más recordados de la historia de los mundiales?

Si bien hace tres décadas que no se planteaba este debate, y debido a la noticia de la subasta, Dalma Maradona, hija de Diego, puso en jaque a la camiseta que tiene el inglés bajo su poder. “La del primer tiempo la cambiás porque no sabés que va a pasar en el segundo, me imagino. No la tiene este hombre, pobre, igual. No la tiene él. Fehacientemente. Sé quién la tiene. Yo sé perfectamente que él no la tiene. No creo que sea esa. Es más, no es. Tampoco quiero decir quién la tiene porque es una locura”, sentenció.

Ante esta afirmación, Hodge se mantuvo en silencio, aunque Sothebys utilizo un detallado sistema de comparación fotográfica para dar certezas de que la camiseta a vender es la del segundo tiempo.

Entre el 20 de abril y el 4 de mayo se desarrollará la subasta, donde se verá si existen oferentes que desembolsen la millonaria suma que pretende la casa de subasta, que convertiría a la mítica camiseta en la más cara de la historia marcando un verdadero récord mundial. No obstante, y aunque se concreté esa venta, los cuestionamientos no se cerrarán.