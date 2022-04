Se complica el futuro de Battaglia como DT de Boca: los nombres en danza

También se mencionó a otros candidatos que gozan de una buena relación con Riquelme, aunque sus antecedentes recientes no sean tan favorables. En ese listado aparecen "Kily" González (ex DT de Rosario Central, con pasado en Boca) y Luis Zubeldia (ex Lanús). Y no se descarta al propio "Ruso" Zielinski (la "bestia negra" de River, actualmente en el "PIncha"), a Gabriel Heinze ni a Eduardo Domínguez (hoy en Independiente). ¿Martín Palermo? El "Titán" no tuvo una buena relación con el "10" en su época de jugador, pero nadie lo descarta.