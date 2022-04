Boca no levanta cabeza y Talleres sorprendió a River

El que estuvo lejos de su mejor nivel es River. Con la mayoría de suplentes, el “Millonario” perdió 1 a 0 en su visita a Talleres. “La decisión de rotar en gran parte del equipo era la necesidad de gestionar las cargas de los jugadores que venían con muchos partidos. Cuando no te salen las cosas hay que reconocerlo y seguir para adelante. La cancha estaba bien, no es una excusa, no me pareció verla mal. No nos salieron las cosas como queríamos y nada más”, explicó Marcelo Gallardo.