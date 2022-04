Dura crítica de Pergolini a Boca por el video "El predio late": "es una vergüenza"

El locutor renunció a la dirigencia de Boca en marzo de 2021 y no se fue en buenos términos. Hace algunas semanas, en una entrevista con Infobae, Pergolini argumentó por qué tomó la decisión de marcharse de Boca: “Me encontré con una dirigencia que no estaba dispuesta a escuchar soluciones u opciones por las cuales creo que podría haber contribuido. Es mejor correrse que quedarse en un lugar de poder solo por tener poder. Tener un puesto solamente para pasar cuatro años y decir ‘fui el vicepresidente de Boca’, irte y no poder transformar nada, o peor, quedarte enganchado con cosas con las que no estabas de acuerdo, a lo mejor buenas, pero que no estabas de acuerdo, no”, reveló.