Biodecodificación: cómo se hace para superar traumas heredados del pasado

- Para sanar estos traumas hay dos cosas importante: la toma de consciencia y la liberación de las emociones que quedaron truncas. El inconsciente tiene algunas características que hacen posible que podamos sanar estas historias dolorosas, como su atemporalidad (no tiene tiempo) y su incapacidad de distinguir lo real de lo imaginario. Estas dos cualidades nos permiten, por medio de ejercicios, recordar y revivir distintas situaciones de nuestras vidas y de las vidas de nuestros ancestros. Y cambiarlas. Se trata de expresar lo que no se pudo expresar o de llorar lo que no se pudo llorar. Es cambiar el pasado para mejorar el presente y el futuro.