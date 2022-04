Pochettino le metió presión a los jugadores de PSG

En medio de las críticas por haberse quedado afuera de la Champions League, el plantel de PSG tiene por delante la misión de conseguir el título de la Ligue 1 de Francia, torneo en el que aventaja por 15 puntos a Olympique de Marsella, a falta de seis fechas. El argentino Mauricio Pochettino, entrenador de los parisinos, sostuvo hoy que el objetivo es ser campeón "lo antes posible", en la previa del partido contra Angers, de visitante, en el que no podrá contar con Lionel Messi, lesionado.

"Ganar el título lo antes posible sería lo mejor. Ganarlo es lo más importante. Después lo antes posible, es mejor. Luego, el club decidirá como festejarlo. Internamente, ganar el título sería una satisfacción personal, de haber participado del 10º título de liga. Esperemos que la gente esté contenta de lograrlo", declaró el rosarino en en la conferencia de prensa.

"La motivación está. Hasta no conseguir el objetivo, la motivación está ahí. No es una cuestión de motivar a los jugadores, es una cuestión de que queremos conseguir el título, darle el 10º título de liga a nuestro club", reiteró.

Sobre el cuestionamiento de los hinchas, que soñaban con la Champions, Pochettino adelantó que tiene "sed de revancha". "Tengo un año más de contrato todavía y es algo que no se pone en duda. No es una cuestión de ganas o no, es una cuestión contractual. Después, lógicamente, la expectativa y el deseo siempre va a ser lo mejor. Tener siempre revancha en el fútbol es lo que a todo cuerpo técnico nos moviliza y por supuesto que tenemos intactas esas ganas de revancha y de deseo de seguir trabajando", concluyó.