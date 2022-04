Morof, contra Alfaro: "Las calles de la Capital tienen más cráteres que Ucrania"

El legislador Javier Morof (peronismo) se metió en el cruce de críticas que vienen manteniendo el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, y el ex diputado José Cano, por un lado, y el vicegobernador -a cargo del Poder Ejecutivo-, Osvaldo Jaldo, por el otro.

"La gestión de Jaldo se tiene que poner a gobernar. Y gobernar no es aumentar el número de Ministerios, sino mejorar los indicadores sociales y económicos de la provincia. Se están cocinando en la comunidad los peores sentimientos colectivos: bronca, indignación, falta de esperanza, miedo. A más de la mitad de la población le cuesta comprar alimentos y la clase media cae en picada", había dicho el intendente.

"Alfaro no tiene autoridad para criticar. Su intendencia no existe, no hace nada. Las calles de San Miguel de Tucumán tienen más cráteres que Ucrania, y es la ciudad más sucia del país. Que deje de perseguir al pobre que trabaja con su moto o con su bicicleta", dijo Morof, en el contexto de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año pasado se encontraba enrolado en el espacio que lideraba Jaldo.

"Nos hicieron creer que nombrando un nuevo ministro (de Seguridad) íbamos a estar a salvo y tranquilos; pero la inseguridad y el hartazgo son palpables ante la desidia de sus dirigentes. Los delincuentes se sienten impunes y asolan la provincia haciendo casi imposible salir a la calle a tomar el colectivo o llevar a nuestros hijos a la escuela", había criticado el ex funcionario del Gobierno de Mauricio Macri.

"Lo único que trajo Cano a Tucumán en casi 20 años de función pública fueron dos registros del automotor para él. Así como en el peronismo entendimos que la gente no quiere peleas, sino soluciones, Cano tiene que leer su última elección donde (el diputado Roberto) Sánchez lo jubiló", arremetió Morof, en referencia al resultado de las PASO dentro de Juntos por el Cambio en Tucumán.