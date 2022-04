Qué dijo la nueva novia de Toto Salvio sobre el incidente con su expareja

Sol Rinaldi estaba con Toto Salvio cuando él discutió con su expareja y, según detalla la denuncia, la arrolló con su auto para luego darse a la fuga. Es también la mujer que subió a su cuenta de Instagram la foto que le dio origen al incidente. Magalí Aravena habría visto la imagen, donde aparece el delantero de Boca cocinando hamburguesas a la parrilla, y por eso increpó al padre de sus dos hijos en la puerta de su departamento en Puerto Madero.

La causa esta caratulada como "lesiones en contexto de violencia de género". Aravena fue diagnosticada con “traumatismo por flexión en miembro inferior derecho” y a Toto Salvio, la Justicia le impuso una perimetral, además de inhabilitarlo para manejar durante tres meses.

Tras el escándalo, Sol Rinaldi decidió hablar y aclarar algunos puntos sobre lo sucedido. La periodista e hincha fanática de Boca envió un audio que le llegó a Ángel de Brito. El conductor lo compartió en su programa LAM. "Me están haciendo quedar como una villana, como una botinera, cuando no soy ninguna botinera. Simplemente, estoy saliendo con un jugador de futbol", exclamó la joven y luego sentenció: "Estudié, soy periodista, no jodo a nadie".

Luego del incidente y tras permanecer prófugo durante toda la mañana del jueves, el futbolista se presentó a declarar a la tarde. Negó haber atropellado a su expareja y aseguró que ella lo amenazó. También contó que se separó de Magalí Aravena en marzo de este año y reconoció que tiene una relación reciente con Sol Rinaldi. Dijo que su ex lo llamó por teléfono tras ver la fotografía que la joven posteó en Instagram.