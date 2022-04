¿Quién es Sol Scheckler?, la joven que acompañó al "Toto" Salvio durante el incidente con su ex mujer

El jugador de Boca, Eduardo Salvio, protagonizó un violento incidente en la madrugada de hoy. Luego de una ardua discusión con su ex pareja, Magalí Aravena, el jugador la terminó atropellando con su vehículo y se escapó. La modelo sufrió un “traumatismo por flexión en miembro inferior derecho” y en su declaración dijo que el jugador estaba acompañado con otra mujer que sería Sol Rinaldi o como se la conoce en las redes sociales Sol Scheckler.

En las últimas horas, Scheckler había publicado unas historias en su Instagram donde se lo veía a Salvio cocinando un asado. A pesar de ello, no se dieron a conocer los detalles de su relación con el futbolista.

Ella es hincha de Boca y tiene 13 mil seguidores en Instagram. El apellido “Scheckler” proviene de un homenaje a un skater del que ella es fanática. Tiene 25 años, estudió Licenciatura en Comunicación en la Universidad Católica Argentina y, actualmente, se desempeña como directora de una agencia digital en Florida, Miami.

En un blog personal, se auto percibía como “la argentina yankee”, relatando que a los 7 años dejó el país. “Fue a los 6 meses del nacimiento de mi hermana menor, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, donde la vida de mi familia cambió abruptamente. Y no, no fue por el corralito. Se podría decir que tuvimos la ‘suerte’ de habernos ido a Estados Unidos exactamente un mes antes de que eso sucediera. Ya que mi papá, diseñador gráfico e hincha fanático de Defensores de Belgrano, decidió expandir su empresa de diseño a Norteamérica. Lo que iban a ser 3 meses se convirtieron en 8 años”, contó.

Viví los últimos años de mi niñez y, los primeros y más importantes de mi adolescencia

En 2009, su familia decidió regresar al país y se encontró con una realidad distinta a la que se vive en el norte del continente. “Lo sentí como una traición, como que querían que dejara mi vida allá y venga acá con estos extraños que no tenían celulares de última generación y además de hablar mal inglés, era británico. A los 7 días de haber vuelto ya me sentía la adolescente más feliz del mundo”, expuso.

“Amo Argentina y estoy orgullosa de ser de acá pero si hay algo que no puedo dejar de decir siempre es cuanto quiero Estados Unidos. Me gusta resaltar sus virtudes, su amor por la patria, sus buenos modales y la buena forma que tienen de desempeñarse en todo lo que hacen. No por eso dejo de decir que Argentina sigue siendo el mejor país del mundo”, concluyó su relato en dicho blog.