Tras el incidente y las denuncias cruzadas con su ex, Toto Salvio fue a entrenar a Boca

Con una denuncia por violencia de género y una restricción de acercamiento a su expareja, Eduardo "Toto" Salvio se presentó esta mañana al entrenamiento de Boca Juniors. Llegó unos minutos antes que comience la práctica en el auto de un amigo porque la Justicia le prohibió manejar durante tres meses.

Todo parece indicar que "Toto" Salvio intenta retomar su vida normal tras el incidente que protagonizó el jueves a la madrugada en Puerto Madero cuando su expareja, Magalí Aravena, lo acusó de haberla arrastrado con su vehículo particular y luego darse a la fuga. Ambos discutían porque ella lo había encontrado con otra mujer en la puerta del departamento que compartían antes de separarse. En su denuncia, la modelo y empresaria contó que se paró delante del auto del delantero de Boca y que él la atropelló, luego hizo marcha atrás y la dejó tirada en la cinta asfáltica. El momento fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Tras el episodio y durante toda la mañana del jueves no se supo nada sobre el paradero de Salvio. Tampoco se presentó al entrenamiento de Boca pero con el correr de las horas se confirmó que permanecía en su departamento en Puerto Madero y que se había reunido con sus abogados. Finalmente a la tarde se presentó a declarar y contó su versión de lo sucedido. Negó haber atropellado a Aravena y aseguró que ella lo amenazó.

En su declaración, el futbolista aseguró que en marzo se había separado en buenos términos de Magalí Aravena y que hace 12 días ella se había mudado a Olivos junto a sus dos hijos. “En la noche de ayer hice un asado con dos amigos y Sol Rinaldi, a quien conocía desde hace una semana y ya estábamos saliendo, y con su prima. Cerca de las 22 o 23, Sol sacó una foto e hizo una publicación en su cuenta de Instagram. Era una foto mía haciendo un asado. Inmediatamente me llamó mi exmujer. Me fui a hablar al baño, ella estaba muy nerviosa. Me dijo ‘hijo de pu..., te voy a arruinar la carrera, vas a jugar en Nigeria, sacame esa pu... de mi casa”, narró Salvio.

Al referirse a los sucesos públicos ocurridos en la calle en Puerto Madero, el Toto declaró que Aravena comenzó a agredirlo a él y a romperle el auto antes de acelerar con su vehículo, como se ve en el video, negó haberla atropellado y aseguró que no se fugó, sino que se quedó en la esquina del lugar.