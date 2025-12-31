Efemérides del miércoles 31 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Como cada 31 de diciembre, en vísperas de año nuevo se celebra la Nochevieja, la última noche del año en el calendario gregoriano. La primera celebración del último día del año se remonta al 1582 cuando se empezó a utilizar este tipo de calendario para medir los días, los meses y años.
Esta efeméride se conmemora de diferente forma según el país, ya que cada uno tiene sus propias tradiciones para despedir un año y celebrar la llegada de uno nuevo. En Argentina, lo habitual es reunirse entre amigos y familiares y celebrar mediante una cena, con un brindis grupal a las 0. Algunas de las comidas típicas para este día son el asado, el vitel tonné y los piononos.
Por su parte, la forma de pedir deseos para el año siguiente en España es comer doce uvas, una por cada mes del año. Hay que ingerirlas a las 0 y se suele pedir un deseo al comer cada una de ellas. Además, en Dinamarca y varios países nórdicos se suelen romper los platos y la vajilla utilizada para la cena estrellándolas contra cualquier parte del hogar.
n tanto, el 31 de diciembre de 1959 nace el actor estadounidense Val Kilmer, reconocido por interpretar a Tom "Iceman" Kazanski en el filme "Top Gun" y "Top Gun: Maverick", en 1986 y 2022, respectivamente. Asimismo, dos de sus papeles más importantes fueron en la misma época, al encarnar a Batman en "Batman Forever" y Jim Morrison en The Doors.
Efemérides del 31 de diciembre
Nochevieja
1384 – Muere John Wycliffe, filósofo, teólogo y reformador religioso inglés, precursor de la Reforma protestante.
1784 – Para reforzar la lucha contra los piratas, Carlos III establece la pena de galeras en España.
1812 – Batalla del Cerrito, triunfo de Rondeau sobre las tropas de Gaspar Vigodet.
1839 – La República Oriental del Uruguay y la provincia de Corrientes sellan en Montevideo una alianza ofensiva defensiva contra Juan Manuel de Rosas.
1857 – La Reina Victoria elige a Ottawa como capital del Canadá.
1869 – Nace en Le Cateau-Cambrésis, Francia, el pintor Henri Matisse.
1878 – Nace en Salto, Uruguay, el escritor Horacio Silvestre Quiroga.
1902 – Muere en Baradero, provincia de Buenos Aires, Cándido López, pintor.
1908 – Nace Simon Wiesenthal, investigador austríaco de crímenes de guerra.
1929 – El Congreso Nacional Indio, inspirado por Gandhi, se declara a favor de la completa independencia de la India.
1936 – Muere el filósofo y escritor español Miguel de Unamuno.
1937 – Nace el actor británico Sir Anthony Hopkins.
1943 – Nace el actor inglés Ben Kingsley.
1944 – En el marco de la Segunda Guerra Mundial, Hungría le declara la guerra a Alemania.
1948 – Nace en Boston, EE.UU., la cantante Adrian Donna Gaines, más conocida como Donna Summer.
1958 – Ernesto "Che" Guevara encabeza la ocupación de Santa Clara. Horas más tarde Fulgencio Batista huye de Cuba.
1959 – Nace Val Kilmer, actor estadounidense.
1972 – Muere Roberto Clemente, jugador puertorriqueño de béisbol , el primer hispano elegido miembro del Baseball Hall of Fame , y el segundo cuya imagen aparece en un sello de correos de EE.UU.
1977 – Nace PSY, cantante y humorista surcoreano.
1980 – Muere Herbert Marshall McLuhan, ensayista canadiense.
1999 – Estados Unidos entrega la administración del Canal de Panamá a la República de Panamá.
2000 – Concluyen el siglo XX y el II milenio.
2001 – En los 12 primeros países de la zona euro salen de circulación las antiguas monedas nacionales.
2001 – El gobierno de José María Aznar elimina el servicio militar obligatorio.
2005 – Muere Lorenzo Gomis, poeta y periodista español.
2005 – Muere Carlos Roffé, actor argentino.
2009 – Eclipse lunar parcial y luna azul a la vez, visible en Asia, África, Europa y Oceanía.
2012 – Muere Antonio Ugo, actor argentino de cine, teatro y televisión.
2013 – Muere James Avery, actor estadounidense.
2015 – Muere Natalie Cole, cantante estadounidense.