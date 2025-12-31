Efemérides del miércoles 31 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Esta efeméride se conmemora de diferente forma según el país, ya que cada uno tiene sus propias tradiciones para despedir un año y celebrar la llegada de uno nuevo. En Argentina, lo habitual es reunirse entre amigos y familiares y celebrar mediante una cena, con un brindis grupal a las 0. Algunas de las comidas típicas para este día son el asado, el vitel tonné y los piononos.