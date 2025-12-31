Secciones
LA GACETA
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: “Me gusta” y su impacto social
Hace 6 Hs


El “me gusta” se ha popularizado en las redes sociales como una forma de aprobar o de mostrar interés por un determinado contenido. Sin embargo, este gesto, tan simple en apariencia, va mucho más allá de pulsar un botón. Promueve un comportamiento superficial e inmaduro, y puede volverse adictivo. A esto se suma un trasfondo ideológico diseñado por las grandes empresas tecnológicas, que lo ha convertido en un símbolo orientador de nuestra época. Quienes emiten estos “me gusta” pueden caer en una trampa: las redes los conducen hacia un laberinto de frivolidades cautivantes y a una senda de pereza mental y dependencia poco saludable. ¿Habrá un “me gusta” para eso? La gratificación inmediata, cuando se vuelve excesiva, rara vez conduce a resultados positivos; por el contrario, puede socavar metas a largo plazo y generar, con el tiempo, una sensación de vacío e insatisfacción. Esta dinámica no se manifiesta solo en el plano individual, sino también en ámbitos como la política o la crianza. En esta última, la complacencia instantánea limita el desarrollo de habilidades clave como la resiliencia y la perseverancia. La epidemia global de obesidad ofrece otro ejemplo: en un contexto de estrés y ansiedad generalizados, a cada vez más personas les resulta difícil resistir la tentación de la gratificación inmediata, que en el plano alimentario se expresa en la primacía del “qué rico”. En última instancia, esta lógica favorece la expansión de la posverdad, ya que reduce la tolerancia a las verdades incómodas. En ese sentido, el “me gusta” también opera como un filtro de la verdad.

Jorge Ballario

jballario@coyspu.com.ar


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
1

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro
2

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Ritual con hojas de laurel: cómo hacerlo en Año Nuevo para atraer abundancia
3

Ritual con hojas de laurel: cómo hacerlo en Año Nuevo para atraer abundancia

Té de orégano con ajo: cuatro beneficios para el cuerpo y cómo prepararlo
4

Té de orégano con ajo: cuatro beneficios para el cuerpo y cómo prepararlo

Postre para la cena de Año Nuevo: mousse de limón en cinco pasos
5

Postre para la cena de Año Nuevo: mousse de limón en cinco pasos

¿Cuáles serán los desafíos en materia de seguridad en 2026?
6

¿Cuáles serán los desafíos en materia de seguridad en 2026?

Más Noticias
Se viene 2026, el año del ahorro forzoso

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso

Cuando la pileta y el salón de usos múltiples se vuelven un problema

Cuando la pileta y el salón de usos múltiples se vuelven un problema

Mateo López, tras el sueño de ser músico profesional

Mateo López, tras el sueño de ser músico profesional

Cómo saber si una pileta pública está habilitada y es segura

Cómo saber si una pileta pública está habilitada y es segura

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Comentarios