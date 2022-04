El posteo de Instagram que habría desatado el escándalo entre "Toto" Salvio y su ex pareja

El jugador de Boca Juniors, Eduardo "Toto" Salvio está envuelto en un escándalo penal y por estas horas continúa prófugo de la Justicia. Su expareja, Magalí Aravena, lo denunció por haberla atropellado en Puerto Madero luego de que ella lo encontrara dentro de su auto con otra mujer.

Horas antes del incidente, Sol Sheckler había subido en sus historias de Instagram una foto de Toto Salvio cocinando unas hamburguesas a la parilla. Aunque no se conocen detalles del caso, esta imagen habría ocasionado el problema entre el jugador de Boca y Magalí Aravena.

El posteo de Sol Sheckler Instagram

Según detalla su denuncia, ella fue a buscar a Salvio y lo encontró dentro de su vehículo junto a una jovencita. En ese momento se colocó delante del vehículo, frente a lo que el futbolista habría acelerado, impactó a su esposa, quien quedó tendida en el asfalto, él dio marcha atrás y se escapó.

Sol Sheckler en la Bombonera. Instagram

En su cuenta de Instagram, Sol Sheckler se define como "hincha de Boca". Es la única información concreta en su biografía aunque está plagada de imágenes donde aparece luciendo la camiseta del club xeneize y también en la Bombonera. Tras el accidente, la joven no borró la foto del deportista de sus historias. Ella estaba dentro del vehículo donde Toto Salvio se escapó. Todavía no se sabe nada sobre su paradero y en las últimas horas se confirmó que el jugador no se presentó al entrenamiento de Boca Juniors.