Películas imperdibles en pleno Año Nuevo

6- Una persecución que termina mal y una decisión osada: acción en “Asalto al tren del dinero”

Wesley Snipes y Woody Harrelson corporizaron a dos hermanos adoptados que trabajan como policías de civil en el subterráneo de Nueva York para atrapar a los ladrones que habitan ese territorio. Uno de ellos es un adolescente que es muerto en su huída, justo donde está guardado el dinero en un tren que recauda las ganancias diarias. El trágico final no afecta a su superior, quien los culpa de que el convoy haya llegado con retraso a su destino y los echa del trabajo justo antes de año nuevo. Por este motivo, el personaje de Harrelson (con problemas de alcoholismo y ludopatía) decide llevarse la recaudación cuando todos estén de festejo, pese a la resistencia de su hermano. “Asalto al tren del dinero” es la película estrenada en 1995 dirigida por Joseph Ruben y con Jennifer Lopez en el elenco.