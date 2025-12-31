Películas imperdibles en pleno Año Nuevo

Las películas románticas ambientadas en Año Nuevo abundan en todo listado, con producciones que ya se transformaron en clásicos como “El Diario de Bridget Jones”, la primera de la saga lanzada en 2001 con Renée Zellweger, Colin Firth y Hugh Grant en un triángulo amoroso que comienza precisamente en una fiesta de 31 de diciembre, donde la protagonista expresa sus propósitos a futuro, los que terminará abandonando a lo largo del filme. En la otra punta temporal del guión aparece “Cuando Harry encontró a Sally”, la realización de 1989 dirigida por el recientemente asesinado Rob Reiner, y con Billy Crystal y Meg Ryan en los papeles principales. El final, con beso incluido, ocurre justo antes de las 12 campanadas de cambio de almanaque, un entorno ideal para una declaración de amor.
No todo beso de medianoche para empezar un nuevo año augura felicidad. Así se puede comprobar en “El Padrino II”, que Francis Ford Coppola lanzó en 1974 y que le valió cuatro Oscar: en una escena clave, en un entorno de fiesta en La Habana aunque aguada por el avance de los castristas, Michael Corleone (un impecable Al Pacino) besa en los labios a su hermano Fredo (el enorme John Cazale), signo que lo condena a muerte. “Sé que fuiste tú, Fredo. Me rompiste el corazón”, es la frase que confirmará su destino.
Toda lista de grandes filmes sobre esta época merece incluir, en el rubro comedia, a “Four Rooms”, la producción de 1996 con cuatro historias que ocurren en un hotel de Los Ángeles durante un 31 de diciembre, donde un botones tiene su primer día de trabajo y debe enfrentarse a situaciones extremas, extrañas y absurdas. Cada capítulo tiene un director distinto: Allison Anders, Alexandre Rockwell, Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, quien además actúa. El elenco lo integran Tim Roth (el único que aparece en toda la película), Madonna, Antonio Banderas, Valeria Golino, Marisa Tomei y Bruce Willis. Pero hay mucho más y de distintos géneros, como la selección realizada.
1- Romances que van y vienen en “Cuestión de tiempo”: habilidades que hay que saber usar
Tim Lake (Domhnall Gleeson) tiene la habilidad secreta de viajar en el tiempo, heredada por todos los hombres de su familia quienes la activan cuando están en un espacio oscuro, aprietan los puños y visualizan el recuerdo que desean modificar, en especial relacionado con sus vidas amorosas. Pero no siempre las cosas salen como lo tienen pensado porque cada momento del pasado que se retoca, tiene consecuencias impensadas en el presente.
“Cuestión de tiempo” es un filme romántico británico de 2013, que comienza en una fiesta de Año Nuevo, donde el protagonista arruina su beso de la medianoche a Margot Robbie. En el elenco figuran además Rachel McAdams, Bill Nighy, Tom Hollander y Tom Hughes, con la dirección de Richard Curtis.
2- Con el pulso de Billy Wilder y un gran elenco: “Piso de soltero”, un filme clásico
Jack Lemmon y Shirley MacLaine son los protagonistas de un imperdible de año nuevo, momento en el que culmina la comedia “Piso de soltero”, un clásico que no sufre del paso del tiempo desde su estreno en 1960 y con la precisa dirección de Billy Wilder. Lemmon es un oscuro oficinista, que busca crecer en su empleo prestándole su departamento a sus jefes para que tengan aventuras extramatrimoniales. Uno de ellos está interpretado por Fred MacMurray, quien tiene una relación paralela con MacLaine, quien explota en una fiesta de Nochevieja, donde abandona a su amante para ir en busca de Lemmon. El cierre tiene la detallista perfección de Wilder: en medio d una partida de cartas él le confiesa su amor y ella lo desafía “No diga más y juegue”.
3- Una producción de humor sobrenatural: la imperdible “Los cazafantasmas II”
La noche de año nuevo no sólo trae buenos deseos. El espíritu de Vigo el Cárpato, cruel torturador, tirano y hechicero del siglo XVI, aparece en Nueva York en la búsqueda de un bebé para poder reencarnarse y dominar el mundo de modo brutal. Sólo podrán detenerlo “Los cazafantasmas”, pero han pasado cinco años desde su debut y casi nadie los recuerda: Ray Stantz y Winston Zeddemore animan fiestas infantiles, Egon Spengler trabaja como investigador y Peter Venkman tiene un programa de TV. Sólo cuando todo se sale de control, reaparecen sus talentos salvadores en esta secuela de la comedia de 1989, que repite a Ivan Reitman en la dirección y a Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis y Ernie Hudson en el reparto, a los que se suma Rick Moranis.
4- Con un guión policial de Dashiell Hammett: un sagaz detective, un crimen a resolver
El escritor de novelas de policial negro Dashiell Hammett fue el autor además de varios libretos cinematográficos que tenían como eje a su detective Nick Charles. Uno de ellos fue llevado a la pantalla como “Detrás del hombre delgado” (nominado al Oscar como mejor guión adaptado), estrenado en 1936 por W. S. Van Dyke, que comienza cuando el sagaz protagonista y su esposa Nora son invitados a la cena de fin de año de la familia de ella en San Francisco. Lo que iba a ser una reunión social más, pese a las tensiones internas, deviene en una investigación por el asesinato de Robert, el esposo una sobrina de Nora. Los personajes principales fueron interpretados por William Powell y Myrna Loy, con James Stewart empezando y una mención especial al perro Asta, que termina robándose varias escenas cómicas.
5- Una escena clave de “Forrest Gump”: un momento para reencauzar la vida
Si bien es sólo una escena dentro de un filme de 142 minutos, tiene un impactante significado en torno a todo lo que rodea pasar de un año a otro y el significado que pude tener para cada uno. Está terminando 1971 y en “Forrest Gump”, de un lado está el optimista y siempre activo protagonista, que se ilusiona con un futuro mejor, y del otro el desilusionado, deprimido y amargado teniente Dan Taylor, quien sobrevivió a la guerra de Vietnam donde perdió sus dos piernas y se ha convirtió en un alcohólico. Ese vínculo mostrará que siempre hay una segunda oportunidad, que se puede volver a empezar y reencauzar la vida. Tom Hanks y Gary Sinise tienen a su cargo ese momento particularmente emotivo del filme que dirigió Robert Zemeckis en 1994 y que se llevó seis premios Oscar (incluyendo película, protagonista y director).
6- Una persecución que termina mal y una decisión osada: acción en “Asalto al tren del dinero”
Wesley Snipes y Woody Harrelson corporizaron a dos hermanos adoptados que trabajan como policías de civil en el subterráneo de Nueva York para atrapar a los ladrones que habitan ese territorio. Uno de ellos es un adolescente que es muerto en su huída, justo donde está guardado el dinero en un tren que recauda las ganancias diarias. El trágico final no afecta a su superior, quien los culpa de que el convoy haya llegado con retraso a su destino y los echa del trabajo justo antes de año nuevo. Por este motivo, el personaje de Harrelson (con problemas de alcoholismo y ludopatía) decide llevarse la recaudación cuando todos estén de festejo, pese a la resistencia de su hermano. “Asalto al tren del dinero” es la película estrenada en 1995 dirigida por Joseph Ruben y con Jennifer Lopez en el elenco.
7- Luchar por la vida en medio de un desastre marino: “La aventura del Poseidón”
La década del 70 fue fundamental para el despegue del cine de catástrofe y en ese contexto, “La aventura del Poseidón” dejó una marca indeleble. Dirigida por Ronald Neame y con un elenco coral conformado por Gene Hackman, Ernest Borgnine, Red Buttons, Shelley Winters, Stella Stevens, Leslie Nielsen y Roddy McDowall, la acción se sitúa en medio del mar, cuando un enorme tsunami con olas de 30 metros de altura golpea a un lujoso transatlántico que zozobra en la noche de Año Nuevo, y justo durante la fiesta de celebración. Los sobrevivientes del viaje entre Nueva York y Atenas deambulan por la nave a punto de hundirse definitivamente tratando de encontrar una salida por donde los puedan rescatar. En 2005, John Putch dirigió una remake en formato miniserie de televisión y al año siguiente Wolfgang Petersen la hizo película nuevamente.
8- Fingir un noviazgo para salvar el bar familiar: “Medianoche en el Magnolia”
Maggie Quinn y Jack Russo son amigos desde siempre porque sus familias se conocen y comparten la propiedad de un bar de jazz en el centro de Chicago. Mientras ellos conducen un programa de radio matutino, al emprendimiento de sus padres no le está yendo tan bien y en poco tiempo más deberán cerrar. Su productor les acerca la idea de que cada oyente deba presentar en vivo a un ser querido en Nochevieja, una oportunidad para que el programa tenga audiencia nacional y poder salvar el bar, al mismo tiempo que sus parejas los abandonan. Entonces deciden fingir que son novios, lo que los lleva a enfrentar años de sentimientos enterrados para mantener la mentira. “Medianoche en el Magnolia” es un filme canadiense de 2020, dirigido por Maxwell McGuire y con Natalie Hall y Evan Williams.
9- Comedia musical de Alex de la Iglesia con Raphael: todo vale en “Mi gran noche”
Alphonso es una veterana estrella musical que tendrá a su cargo el número principal de “Mi gran noche”, el especial de Nochevieja que emitirá la televisión española y hará todo lo posible para asegurarse de que su actuación tenga la máxima audiencia. Adanne es un joven cantante latino emergente, que busca desbancarlo y ocupar su lugar en popularidad. Los presentadores del programa se odian, y los figurantes deben reírse a carcajadas ante bromas sin gracias y brindar a cada rato durante la filmación; así, todo es una invitación al desastre. “Mi gran noche” es una película musical cómica estrenada en 2015, dirigida por Álex de la Iglesia y protagonizada por Raphael, Mario Casas, Pepón Nieto, Blanca Suárez y Carlos Areces.
10- “Días extraños”, la película ciberpunk de Kathryn Bigelow: violento caos en el cambio de milenio
El siglo XX se está despidiendo; en medio de los festejos por el fin del milenio, es asesinado Jerico 1, un rapero que hablaba de la rebelión civil, lo que transforma a las calles en un hervidero de violencia y ataques a la Policía. Quienes no participan de los desmanes, sucumben a una tecnología ilegal que permite experimentar como propios recuerdos y sensaciones grabados por otros, un material que aporta Lenny Nero (Ralph Fiennes), quien no logra superar la ruptura con su novia Faith Justin (Juliette Lewis), cuya vida corre riesgo. Decidido a protegerla, busca ayuda entre sus amigos, ya que no puede contar con amparo oficial. “Días extraños” se inscribe en el género del ciberpunk y la dirigió Kathryn Bigelow en 1995, con guión de Jay Cocks y James Cameron.