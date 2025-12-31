Un diciembre doloroso en materia de femicidios

El aumento de los casos en este diciembre que hoy concluye nos invita a revisar no sólo las políticas públicas, sino también los modos en que se aborda el problema. La discusión suele oscilar entre la indignación momentánea y el olvido rápido. Entre el impacto de la noticia y la rutina que vuelve a imponerse. En ese vaivén, se pierde muchas veces la posibilidad de pensar estrategias sostenidas, que no dependan de la conmoción del momento sino de una planificación seria y constante.