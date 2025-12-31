Secciones
Cartas de lectores: ¡Feliz 2026!
Hace 6 Hs

Un viejo refrán dice: “los colados se divierten más que los invitados”. Era una realidad lacerante en los años 70, por ejemplo, ya que las fiestas se realizaban en las casas de familia, lo que favorecía a los más audaces que buscaban “colarse”, o sea, entrar sin estar invitados. Este refrán tuvo muchos representantes, pero yo vi a un hombre emblemático dando por televisión testimonio de su veracidad, siendo él la figura principal. Se trata nada más y nada menos que de Carlitos Balá, quien contó lo siguiente: siendo adolescente había salido con unos amigos a buscar una fiesta en la que pudieran entrar y la consiguieron. En un descuido de los dueños de casa se mezclaron con el público presente. Al cabo de una hora de haber comenzado a bailar, casi la totalidad de la gente que se encontraba en el lugar vio con asombro cómo un jovencito delgado, agraciado y simpático tenía atrapados a todos mirándolo bailar. Los dueños de casa entraron a preguntar quién era ese chico tan fenomenal, hallando como respuesta que nadie lo conocía. La organizadora del evento le preguntó quién lo había invitado, a lo que el genial artista respondió que estaba allí de “colado”, pero que si ella no lo admitía, ya se retiraba del lugar. La señora dijo: “no, no, por favor quedate, y que se queden tus amigos también”. Así los sorprendió la luz del día, divirtiendo y haciendo feliz a mucha gente. Cuento esta anécdota para despedir con alegría al año 2025 que se va, y para recibir con idéntica emoción al año 2026, que llega trayéndonos esperanza y buena vibra por mayor. Descanse en paz el gran Carlitos Balá, y tenga un feliz año 2026 toda la humanidad.

Daniel E. Chávez

Pasaje Benjamín Paz 308

