Nicole Neumann contó por qué sus hijas fueron a la final de Masterchef

Tras la definición de la final de MasterChef que coronó a Micaela Viciconte, los focos de los televidente se pusieron en la presencia de las hijas de su pareja, Fabián Cubero, que tuvo con Nicole Neumann. Indiana, Allegra y Siena felicitaron a su madrastra e hicieron la observación de que “Mica” “es buena cuando quiere”.

Luego de esta feliz escena familiar en final de la tercera edición del reality de cocina, se buscó la palabra de Nicole por parte de varios movileros de diversos programas. Ante la insistencia, en su primera intervención dijo: “Ay chicos, mil gracias, la estoy pasando muy bien".

No obstante, sí dejó en claro que ella se encargó de firmar “la autorización para que vayan” al programa. Además, cuando los movileros le preguntaron por el comentario de sus hijas, Neumann dijo: “No tengo nada de qué hablar. No me parece nada, yo me guío por lo que pasa en mi casa, por lo que se habla en mi casa, porque mis hijas estén bien”.

Asimismo, contó que no vio la final del reality. “¡De verdad! Estaba trabajando, estaba en la gala del Colón y de verdad que no miro tele. No me miró ni a mí misma, imaginate que voy a mirar a otros. No sabía ni cuando salía, no tenía idea, realmente. Nunca le prestó atención a esas cosas”, aseguró, comentando que tampoco se ve participando en futuras temporadas. “No sé, me daría cosa”, enfatizó.

Mis únicos gestos son hacia mis hijas. Lo que a mis hijas las haga feliz, como digo siempre, a mí me van a hacer feliz

Sin embargo, y debido a que le preguntaron si sus hijas manifestaban ganas de estar en la final, Nicole fue contundente con su respuesta. “Tenían ganas de ver a Mery del Cerro y a un par de personas que estaban ahí para pedirles unos saludos y qué sé yo”, puntualizó.

Para concluir, vale recordar unas declaraciones de la guardavidas previa a la final. “Yo no me voy a exponer a hacer algo que no estoy habilitada. En ese sentido soy súper respetuosa y todo fue como corresponde, sobre todo porque no son mis hijas. Todo lo que he hecho hasta el día de hoy siempre fue con permiso y autorización”, expres