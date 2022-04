La emotiva reflexión de Mica Viciconte tras ganar Masterchef Celebrity

La mediática deportista Mica Viciconte se convirtió en la gran ganadora de la tercer edición de Masterchef Celebrity en una peleada final con el actor Tomás Fonzi.

Tras su triunfo en la pantalla de Telefé, la flamante campeona del certamen culinario publico una emotiva reflexión en su cuenta de Instagram. "El día que me llegó la propuesta de @masterchefargentina dudé mucho si aceptarla o no porque esto significaba dejar otros trabajos en los que estaba súper cómoda. Me animé porque los desafíos en la vida están buenísimos, porque el que no arriesga no gana", comenzó Mica, quien se lució con platos homenajes a su ciudad, Mar del Plata.

La ex Combate destacó que entró al reality dispuesta a dejarlo todo y consciente de que tenía es estudiar y ser dedicada. "Y de eso se trata la vida, de seguir y darlo todo... Siempre competí en buena ley y con las reglas permitidas!", remarcó.

Mica Viciconte ganó Masterchef El Sol

También agradeció al equipo de Masterchef, a su pareja Fabián Cubero y a las hijas de él, Allegra, Indiana y Sienna. "Me bancaron todo este tiempo con muchas horas trabajadas, con mis momentos de enojo cuando algo no me salía, por esperarme con la comida hecha, por ayudarme con recetas, pero sobre todo, por estar. Y a toda mi familia y amigos que están el día de hoy apoyándome en todo lo que hago", agregó.

Finalmente, la marplatense le dedicó un especial agradecimiento a su hijo, Luca, que está próximo a nacer. "Fue quien permitió que todo esto sea posible y es un recuerdo que me va a quedar de por vida. Ahora a disfrutar de esta etapa que desee mucho tiempo y a dedicarme a él que me necesita", finalizó.