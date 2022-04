Masterchef Celebrity 3: De cómo aprender a cocinar en cámara y ganar en el intento

Acaba de alzar el trofeo de la tercera temporada de MasterChef Celebrity: Mica Viciconte reveló cómo vivió su participación en el reality.

La influencer se enfrentó en una reñida final con Tomás Fonzi, a quien derrotó con el veredicto que el jurado dio a conocer en la última hora del lunes.

Germán Martitegui, Donato di Santis y Damián Betular sentenciaron que Viciconte fue más ambiciosa en la búsqueda de recetas y que logró un combinación perfecta en sabores y presentación.

Si bien las técnicas utilizadas por ambos cocineros fueron acordes con una final, la exCombate fue más refinada en sus preparaciones.

“No existe la inspiración, existe la transpiración. Vos sos una muestra de eso. Le pusiste todo, podés ganar un concurso de cualquier cosa con esa energía”, destacó Martitegui en su devolución a la ganadora.

“Viene un bebé en camino, que es algo que deseo hace mucho. Se lo dedico a toda mi familia y a mi hijo que está por llegar”, comentó Viciconte luego de que el jurado la eligiera como ganadora.

La joven contó con un activo respaldo familiar; la acompañaron su pareja, Fabián Cubero, con quien está a punto se ser madre, y por las hijas que el exfutbolista tuvo con Nicole Neumann, Indiana, Sienna y Allegra.

El balance

La modelo hizo un balance positivo de su participación. “La pasé súper bien, aprendí muchísimo, fue como un desafío también porque a cada uno le pasaba de tener miedo a entrar y no saber con qué encontrarse, el miedo a quedar como primera eliminada”, le confió a Teleshow.

Respecto de la percepción del público rescató que, por su embarazo se la vio “en un momento más sensible y en este tipo de competencias está bueno que la gente vea realmente quiénes somos”.

En “No es tan tarde”, el programa de Germán Paoloski, Viciconte reveló que su logro tuvo que ver con consultar a un “profe, estudiar, leer recetas en Instagram”. “En la final me preparé con un chef porque hay cosas muy técnicas que uno no las sabe, y yo quería que esté perfecto. Así que Fabi (Cubero) probó tres o cuatro veces el plato de la final, ya no lo quería comer más”, dijo.

Paoloski afirmó que Viciconte vivió para el certamen de cocina los últimos meses, y ella no dudó: “sí, viví para MasterChef. Yo me meto algo en la cabeza, una meta, y voy con el objetivo a morir, estudio. En esto o en un entrenamiento, o en lo que fuese. Hay algo que estoy de acuerdo con Fabián, que las finales se ganan, no se llega a la final sin ganar. Por supuesto que se gana y se pierde, pero bueno, me gusta ganar”.

La vencedora no se jugó a la hora de elegir a un jurado: “creo que cada uno aporta cosas diferentes. Respecto de la cocina, admiro mucho a Germán, en lo que es con la carrera que formó, pero cada uno tiene su encanto”.

Pero sí se jugó al nombrar con quienes, entre sus compañeros, se llevó bien e hizo buenas migas: con “Mery del Cerro, Cathy Fulop, Malena Guinzburg y la Peque Pareto. Me llevé bien con todos, pero con ellas fue con quienes más hablé. Con Tomi (Fonzi) tuve un par de cruces en su momento, que después fueron resueltos, un intercambio por no pensar igual. No quiere decir que nos llevemos mal, pero bueno, tuve esa diferencia, y después muchos que se fueron al principio que no los terminé de conocer porque estuvieron poco tiempo”.

Acerca de su evolución en el reality, contó que entró sabiendo lo básico, “lo que uno cocina en la casa, pero no había estudiado. Me fui sorprendiendo y encontré que la pastelería me encanta. Es muy exacta y yo soy muy así, entonces me siento identificada”.

Quién es

Micaela Lorena Viciconte nació el 3 de mayo de 1989. Se hizo conocida en el mundo de pantalla chica luego de haber participado y tras haber ganado en distintas temporada del reality show Combate Argentina, del que participó por primera vez en 2014.

Antes de aparecer en la TV Viciconte se había graduado de guardavidas y de profesora de natación en Mar del Plata, de donde es oriunda.

Su formación le permitió destacarse en Combate. Sin embargo más sobresalió por su personalidad, y pronto sus la convirtieron en una importante influencer y la apoyan en cada proyecto nuevo que asume.

Luego, un día llegó a la pista del Bailando (Showmatch) en 2017 y 2018, lo que le abrió la participación, entre otros programas, en “Todas las tardes”, “Incorrectas”, “El show del problema” y “Está en tus manos”.

Opinión de cocinero

LA GACETA consultó a Juanjo Robles, cocinero e influencer tucumano, quien confesó que no le atrae el formato de MasterChef, “pero al público le encanta, y eso se debe a que es un programa que se puede ver en familia, porque se divierten y aprenden. Por otro lado, al que le gusta la cocina amateur y lo sigue, aprende técnicas nuevas”.

Acerca de la competencia final, afirma: “ha sido como un resumen de todas las técnicas que han aprendido los concursantes en el transcurso del ciclo”.

Robles reconoce que puede resultar un tanto complicado conseguir en la plaza local algunos productos de los que se utilizan en el show televisivo de cocina. “Usan productos de primera calidad y de alta gama, poco frecuentes en la cocina del NOA”.

Sin embargo admite que, por ejemplo los mariscos y moluscos, “se venden frescos en algunos lugares. Se consigue casi de todo, sólo hay que buscar. Por ejemplo, para conseguir verduras baby hay que ir al Mercofrut. Muchos comercios ofrecen productos importados, desde tipos de arroz a salsa de ostras, por ejemplo. Es cuestión de averiguar, además por la web se consigue de todo”.

“En cambio el bife de wagyu que cocinó Fonzi no se consigue acá -distingue-. Es carne de vacas criadas de una determinada forma; tiene porcentaje alto de grasa. Ahora también se están usando mucho las carnes maduradas. En Buenos Aires hay varios restoranes que tienen su propia cámara de maduración”. Respecto de la influencia de MasterChef sobre el sector gastronómico, Robles admite que este “se beneficia porque la gente consume más productos de gastronomía, y le interesa probar platos nuevos”.

Opinión de pastelera

“Los postres que se elaboran en Masterchef son de dificultad baja-media. Por lo general pueden ser elaborados en casa porque no requieren el uso de utensilios especiales. Con respecto a las materias primas, algunas resultan difíciles de conseguir en la provincia”, apunta Maricel Gómez, de Paulette Pastelería.

“Entre los televidentes hay postres que suelen ser muy requeridos, como pasó con la tarta Snickers, un clásico de Damián Betular que muchos practicaron en sus casas”, observa.

La pastelera señala que en cuanto a técnicas “en el programa no se aprecia nada, no se aprende, salvo cuando alguno de los chefs da mínimas explicaciones. La pastelería se basa en procedimientos exactos, hay que medir el tiempo, son técnicas de mucho cuidado y eso no se ve en MasterChef”.