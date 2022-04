Atlético: el barco tiene nuevo capitán

Hoy comienza una nueva era en Atlético, Lucas Pusineri dirigirá su primera práctica y tratará de enderezar un barco que viene cruzado desde hace un año y medio.

Tras la salida de Ricardo Zielinski, el “Decano” estaba cómodo en la tabla de los promedios y nada hacía imaginar que, en tan poco tiempo, la historia podría cambiar de manera tan dramática.

Desde que “Ruso” se fue, en enero del 2021, hasta la fecha, Atlético disputó 48 partidos. En todo este tiempo ganó 12, empató 12 y perdió 24 juegos. Esta mala cosecha es la que derivó en el pésimo presente, con el equipo a tres puntos del descenso directo, una situación inédita para el club desde que ascendió por segunda vez en su historia a Primera, en 2016.

Lejos de lo que se preveía, ante la salida de Juan Manuel Azconzábal, Atlético no fue a buscar un técnico “sacapuntos” o que tenga experiencia en esto de pelear un descenso, el ejemplo más obvio sería Ricardo Caruso Lombardi; un entrenador que con sus métodos, puede gustar o no, supo salvar a varios equipos del descenso, incluido dos grandes como Racing y San Lorenzo. Los dirigentes del “Decano”, en cambio, apuntaron a otro estilo de técnico y por eso fueron a buscar a Pusineri. “No es la primera vez que lo sondeamos, el año pasado ya habíamos mantenido charlas con él, pero por diferentes motivos no se dio su llegada”, argumentaron la elección desde la “CD”. Lo que sedujo a los directivos es la trayectoria, teniendo en cuenta que dirigió a Deportivo Cali y a Independiente. “Son dos equipos grandes, además cuenta con un excelente cuerpo técnico”, remarcaron.

“Pusi” llegará hoy por la mañana a Tucumán acompañado de Juan Manuel Bana Esparis (trabajó con Ariel Holan en Independiente y en Chile), el ex “Decano” Matías Villavencio será el segundo ayudante de campo, mientras que Fernando Amoroso -quién también es coach ontológico- será el preparador físico. Además se mantendrán en el cuerpo técnico de Atlético dos caras conocidas: Carlos Barrionuevo entrenador de arqueros y Cristian Mustafá como segundo preparador físico del plantel.

En su curriculum, el ex mediocampista de Independiente presenta su trabajo como una organización estructural de entrenamientos, basado en la planificación temporal para la consecución de objetivos a mediano y largo plazo, estableciendo un modelo fundamentado en el juego de posición y posesión. “Esta gestión tendrá como premisas valores como el respeto, la disciplina, el trabajo y la intensidad en las relaciones: cuerpo técnico- jugador-administrativos y miembros del club”, sostiene el DT.

La trayectoria de Pusineri marca que, además de ser ayudante de campo de Claudio Borghi en Atgentinos, fue entrenador principal de Deportivo Cúcuta y Deportivo Cali, en Colombia; mientras que Argentina tuvo un paso por Independiente. En 2018 asumió en Cúcuta y dirigió 38 partidos, ganó 27, empató nueve y perdió solo dos. Sumó el 78 por ciento de los puntos y de esta manera logró el ascenso a Primera División del fútbol del país cafetero. Esta campaña llamó la atención de Deportivo Cali, que lo contrató. En el “Azucarero” dirigió 60 partidos, ganó 27, perdió 21 y empató 16. Logró un subcampeonato y promovió, entre otros, a Agustín Palavecino, actual jugador de River.

Su último paso como entrenador fue en Independiente, paradójicamente en el club donde es ídolo fue en donde no pudo consolidarse como DT. En el “Rojo” dirigió 27 juegos, ganó 11, perdió nueve y empató siete. A pesar que los resultados no fueron del todo bueno, en primera instancia el propio Pusineri anunció en conferencia de prensa que renovaría su vinculo con Independiente, pero días después, en enero del 2021 y con la salida consumada de quien era el manager, Jorge Burruchaga, desde la dirigencia anunciaron que finalmente no le renovarían el contrato al ídolo de Independiente, que supo ser campeón en 2002 con el “Rojo”.

Luego de un largo descanso, la misión del nuevo técnico de Atlético es clara. Necesita llevar al club a las aguas tranquilas por las que supo navegar en los últimos años, hoy zarpa el barco, el deseo de todos es que llegue a buen puerto.