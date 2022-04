Atlético: la fiesta mutó en pesadilla

El momento deportivo no es de lo mejor en los últimos años, eso ya lo dijimos en más de una ocasión. Los que sí estaban a la altura eran los hinchas, también se dijo. Acompañan siempre al equipo aunque los resultados no llegan. Recibimientos espectaculares, con luces, bombas de estruendos, lluvias de papelitos. “Seremos testigos de la fiesta más grande del norte”, dijo la voz del estadio y una lluvia de serpentinas pintó de blanco el césped del “José Fierro” cuando el equipo salió al campo de juego. Visualmente fue impactante.

Todo parecía indicar que lo que anunciaba se volvería realidad. El aliento bajó de todas las tribunas; sí, era una fiesta y hasta les diría, fue tolerable la espera de diez minutos para que “limpien” el campo de juego. Pero lo que vino después, no. No le sirvió al equipo y posiblemente no traerá buenas noticias al club.

El recibimiento y toda la tensión en la previa ya hacía presagiar que lo que se vendría luego sería una verdadera final. Así se jugó. No se mezquinó la pierna, hubo goles, demoras, lesionados y todo lo que se puede esperar de un partido que se juega con los dientes apretados. Atlético, por ser local y por sus urgencias, estaba obligado a ganar. Gimnasia habrá imaginado un partido de contragolpe y a la espera de poder aprovechar cada uno de los avances, que se suponían, no serían muchos.

Así fue, el “Lobo” golpeó primero, tras un desacople defensivo y gracias a la velocidad de Eric Ramírez. El delantero de Gimnasia madrugó a Marcelo Ortiz, cedió la pelota para Cristian Tarragona que remató potente y rasante para vencer a Nicolás Campisi, que no pudo retener la pelota que previamente se desvió en un compañero. 0-1 abajo, una eternidad por delante y todos los fantasmas del mal momento “decano” empezaron a dar vueltas por el Monumental.

Al equipo le costó apenas algunos minutos en meterse nuevamente en partido. De todas maneras, sin ideas pero con mucha hombría, fue a buscar el arco de Rodrigo Rey. Cuando la figura del arquero parecía crecer, llegó el fusilamiento de Ortiz, que tuvo su merecida revancha. El central devenido a lateral sabía que había fallado en el primer gol y por eso lo gritó con alma y vida. La ilusión de que la victoria era posible volvió al cuerpo de todos.

Tras el emotivo homenaje a los veteranos de Malvinas, todavía quedaban 45 minutos y el ánimo era otro, pero ese envión duró apenas tres minutos. Nicolás Thaller bajó a Ramírez en el área y tras diez minutos de espera, entre el VAR y la lluvia de serpentinas, Tarragona cambió el penal por gol. Lo que vino después fue un verdadero papelón, no por la lluvia de serpentinas que nunca cesó, sino porque también arrojaron al campo de juego un pedazo de concreto y un proyectil que impactó de manera directa en la cabeza de Damián Espinoza, uno de los asistentes de Jorge Baliño.

Los jugadores corrieron hasta el final, pero sin ideas, el 1-2 no iba a modificarse. El pitazo final fue un mazazo, que tiró por el suelo los ánimos de los jugadores y del propio Juan Manuel Azconzábal, que encaró la conferencia de prensa sin hablar del futuro y con casi pie y medio afuera. Los jugadores tendrán descanso hasta el lunes. Habrá que ser paciente para esperar novedades oficiales.

1 x 1

Nicolás Campisi (5)

Gimnasia llegó dos veces y marcó dos goles. El primero hubo desvío de Capasso que lo descolocó. En el penal eligió bien el palo, pero la ejecución de Tarragona fue perfecta.

Marcelo Ortiz (5)

Se le escapó Ramírez en el primer gol, se reivindicó con el suyo. En el segundo tiempo jugó apurado y abusó de la pierna fuerte.

Nicolás Thaller (4)

Fue el que más habló y acomodó a la defensa; seguro por arriba, pero cometió un penal infantil ante Ramírez.

Manuel Capasso (5)

En su primer partido como titular, el defensor se mostró sólido. Su juego es agresivo y eso le costó una amarilla sobre el final.

Gabriel Risso Patrón (4)

Esta vez no sufrió demasiado en la marca, pero no fue punzante en el ataque, desaprovechó varias oportunidades.

Renzo Tesuri (4)

Corrió y demostró el compromiso de siempre, pero esta vez no le fue útil al equipo. Azconzábal lo reemplazó en el entretiempo.

Guillermo Acosta (5)

Jugó prácticamente sólo en la mitad de la cancha. Como en los últimos partido, “Bebe“ no se guardó nada.

Gastón Gil Romero (4)

Otra vez no se acomodó en el planteo. Quedó mal parado varias veces y se ganó una amarilla tempranera que terminó condicionando su juego.

Ramiro Ruiz Rodríguez (3)

Se lo notó incómodo durante todo el partido, esta vez no pudo imponer su juego.

Ramiro Carrera (3)

Jugó con las revoluciones altas todo el partido. Habló mucho con Alemán y se fue expulsado de manera infantil.

Augusto Lotti (4)

Fastidioso gran parte del partido, juega muy solo, con Puch en la cancha se vieron algunos movimientos interesantes.

Martín Garay (3)

Jugó todo un tiempo pero no pudo desnivelar con su velocidad.

Eugenio Isnaldo (-)

Jugó pocos minutos para ser evaluado.

Joaquín Pereyra (-)

Casi no ingresó en juego.

Ignacio Maestro Puch (-)

Se mostró activo en los pivoteos.

Cristian Menéndez (-)

Sin participación.

CORAZÓN "DECANO"

Puch otra vez a la Selección

Ignacio Maestro Puch, uno de los goleadores del torneo de Reserva de AFA, fue convocado por el técnico de la Selección argentina Sub 20, Javier Mascherano, para presentarse el lunes en el predio de AFA. Esta es la segunda oportunidad en la que el delantero de Atlético deberá viajar a Ezeiza, recordando que no pudo ser sparring de la mayor en las Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador, por una molestia muscular.

Juegan los Juveniles

Atlético se medirá hoy a partir de las 9 con Rosario Central, por la cuarta fecha del Torneo Juveniles de AFA. La Cuarta, Quinta y Sexta visitarán el predio de Baigorria. Mientras que Séptima, Octava y Novena (transmitido por YouTube Atlético TV) lo harán en el complejo de Ojo de Agua.

Quiere volver al triunfo

El lunes a partir de las 10, en el complejo de Ojo de Agua, los orientados por Martín Anastacio se medirán con Gimnasia por la fecha 9 de la Reserva. Buscarán una victoria que les permita seguir en carrera por los primeros cuatro lugares. El partido será transmitido por el canal de YouTube “Atlético TV”, con los relatos de Marzio Aragón y los comentarios de Luis López.

El sonido impecable

En el marco de los preparativos por el centenario del estadio, ayer el estadio “José Fierro” estrenó un equipo de sonido de tecnología de punta.