Azconzábal puso a disposición su renuncia como DT de Atlético

Tras la caída por 2 a 1 ante Gimnasia y Esgrima (La Plata) en el Monumental José Fierro, el director técnico de Atlético, Juan Manuel Azconzábal, puso a disposición su renuncia, para que la comisión directiva decida sobre su futuro.

Lo hizo durante la conferencia de prensa pospartido. "En estos meses la estadística es mala para nosotros. Fuerza voy a encontrar siempre para trabajar, pero entiendo lo que es el fútbol y la pasión con la que se vive. Me siento querido; y quiero a Atlético, de mi parte no puedo manifestar otra situación que no sea abrir las puertas de la institución para que tomen una decisión sobre mí. Estoy a disposición de lo que resuelva la institución", dijo.

"La carencia de resultados me pone en esta situación, por si el club decide cambiar de aires. (Pero) aún no hablé con ningún dirigente", añadió.

Insistió en el análisis de este ciclo. "Repito, los resultados no acompañaron; y hace dos partidos conversamos en profundidad con la dirigencia, y volvimos a perder de local. En el fútbol importan los resultados", puntualizó.

En todo momento dejó ver el cariño y el respeto que profesa hacia el club y hacia los hinchas. "Hay agradecimiento de mi parte. Quiero lo mejor para Atlético; y si un cambio de técnico es lo mejor, lo entiendo. Lo que menos quiero es quedar como una persona que no acepta la realidad", señaló.

El "Vasco" había llegado a principios de diciembre del año pasado. Todos los hinchas posaron su esperanza sobre él. Querían que fuese el piloto de tormenta que los saque del mal momento que ya venía transitando el equipo.

Gozaba del prestigio que le había dado el hecho de haber sido el director técnico de aquel equipo que llegó a Primera por segunda vez, en 2015, y que a partir de allí -con sucesivos entrenadores- había logrado jugar copas internacionales y llegar a la final de la Copa Argentina.

Sin embargo, su segundo ciclo como técnico de Atlético iba a resultar menos que una sombra de aquel. Azconzábal dirigió al "Decano" una decena de pertidos. Cosechó apenas una victoria, tres empates y seis derrotas. La última caída, esta noche, en el Monumental José Fierro, ante Gimnasia y Esgrima (La Plata), por 2 a 1.