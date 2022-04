Cosecheros del citrus cortan rutas y realizan protestas en empaques

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) realiza desde temprano diferentes cortes de ruta en la provincia; además, protestan en empaques, en reclamo por un aumento del salario de los cosecheros del citrus.

Según explicó a LA GACETA Germán Farreri, subdelegado de Uatre, piden un jornal superior a los $ 3.000, para que el cosechero cobre una maleta de $ 100. "La única propuesta que recibimos hasta ahora es un aumento escalonado, pero nunca se habló de porcentajes", afirmó.

"Nosotros consideramos que es una burla. No es serio hacer una propuesta así a una actividad que dura cinco meses. El salario actual es miserable, el jornal es de $ 1.730 y con los descuentos queda $ 1.300", agregó.

Los lugares que se verían afectados por los cortes son: Tafí Viejo, Lules, Famaillá, Monteros, Aguilares, Alberdi, La Cocha, Burruyacu y Bella Vista.

También habrá manifestaciones en la ruta 307 que conduce a los Valles, Ruta 302, Ruta 9, Ruta 38, en los puentes Lucas Córdoba (a Banda del Río Salí) e Ingenio Barros (al aeropuerto), Ruta 304 en Garmendia, Macomitas, Mariño, El Chañar y rotonda de Los Gutiérrez.

Conflicto entre Uatre y los autoconvocados

Trabajadores autoconvocados del citrus también anunciaron que realizan medidas de fuerza. Sin embargo, marcaron distancias con Uatre.

"A diferencia de ellos nosotros reclamamos un jornal de $ 3.400, para que el cosechero cobre una maleta de $ 120 y el embalador cobre una caja de $ 34", sostuvo Mario Villacorta, autoconvocado.

Por último señaló que no darán el brazo a torcer. "Nosotros no vamos a aceptar un salario bajo. Las medidas de fuerza van a continuar hasta que no haya una solución", cerró.