Según Acnoa, hay “problemas coyunturales" que "afectan la rentabilidad" de las citrícolas

“No es que el sector no quiera salarios justos y pone en discusión el reclamo del trabajador; queremos ser serios y claros, y firmar cosas que podamos cumplir”, dijo el presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa), Pablo Padilla, tras la reunión en la Casa de Gobierno con representantes gremiales y funcionarios del Poder Ejecutivo (PE) y en medio de los cortes de rutas en la provincia.

El directivo aclaró este mediodía que “hay varios caminos” que podrían permitir alcanzar una solución al conflicto citrícola. “Lo importante es que la reunión fue productiva, con la intervención del Gobierno”, expresó el empresario, quien además ratificó que el Ministerio de Trabajo nacional había dispuesto de oficio al Conciliación Obligatoria. Esta medida se anunció cuando los cosecheros y el personal de empaque de las empresas llevaban adelante protestas en alrededor de 50 puntos de la provincia. “Nos comprometimos a intentar acercar posiciones”, destacó.

Las partes coincidieron en que la nueva etapa de discusión salarial se realizará dentro de un lapso de 48 horas. Sin embargo, el titular de Acnoa explicó que la agroindustria citrícola “está pasando por problemas coyunturales”, lo que condicionaría la negociación con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores.

Padilla argumentó que la actividad atraviesa “dificultades” debido a “temas estructurales que afectan la rentabilidad” de las empresas. Dijo que hay ese contexto hay que agregar la “incertidumbre por la provisión y el valor del gas”, lo que “no nos da la claridad necesaria para ver cómo avanza nuestra campaña”.

“Entendemos el reclamo de los trabajadores por el nivel de inflación, pero si vemos el retraso cambiario que sufren hoy las actividades exportadoras en Argentina, es muy difícil mantener la rentabilidad para poder establecer un nivel de salario. Y no digo que no sea justo y necesario para los trabajadores (por el reclamo). Tuvimos una inflación mayor de un 50% el año pasado y una devaluación que no llegó a un 30%; ello implicó un incremento de costo por ese factor mayor a un 25% en dólares”.

Padilla advirtió también que hay productos de la agroindustria citrícola que “tienen una retención de un 12%, como la cáscara deshidratada”. “Hay que sumar que los fletes internacionales han subido el 100% y se espera un incremento del gas de más del 300%, en caso de tenerlo”, insistió.

El gremio Uatre viene reclamando un jornal superior a los $ 3.000 y para el cosechero, una maleta de $ 100. "El jornal actual es de $ 1.730 y con los descuentos queda $ 1.300", explicaron en el sindicato.

Por su parte, los autoconvocados demandaron "un jornal de $ 3.400 para que el cosechero cobre una maleta de $ 120 y el embalador cobre una caja de $ 34".

El delegado de Uatre, Ricardo Ferreyra, afirmó tras la reunión en la Casa de Gobierno que “la negociación salarial dependerá de las gestiones de los gobiernos provincial y nacional”. “El compromiso es llegar a un acuerdo en las 48 horas; lo asumieron tanto las empresas como el gremio”, expresó. “Ya analizamos todas las variantes: exigimos los $ 3.000”, remarcó.