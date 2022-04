Qatar 2022, la gran cita del fútbol: moderno y repleto de lujos

Gonzalo Cabrera Terrazas

LG Deportiva

Las expectativas que produce el sorteo del Mundial siempre son grandes. Hoy desde las 13, Argentina conocerá a sus rivales en la fase de grupos de Qatar 2022.

En el país árabe para presenciar lo que será el sorteo de, quizás, el último Mundial de Lionel Messi, estarán el presidente de AFA Claudio Tapia; el de Racing, Víctor Blanco, y los ex futbolistas Sergio Agüero y Maximiliano Rodríguez (invitados por la FIFA). Además, también formarán parte de la ceremonia, Javier Mascherano (DT de la sub-20) y el entrenador Lionel Scaloni junto a su cuerpo técnico, integrado por Walter Samuel y Roberto Ayala. Todos ellos estarán pendientes de un sorteo ultra moderno.

Los anteriores no tenían nada que ver con el que se llevará a cabo hoy; aquellos no contaban con la tecnología y el lujo que tendrá lugar desde pasado el mediodía. A lo largo de la historia, la antesala de un Mundial tuvo un sinfín de anécdotas.

1) Inglaterra 1966: El Mundial se disputó en Inglaterra y en el sorteo Stanley Rous, presidente de la FIFA, había levantado el trofeo y asegurado que se estaba ante el mejor Mundial de todos los tiempos. Ese fue el primero en ser televisado vía satélite. Sin embargo, unas semanas más tarde, la Copa del Mundo fue sustraída pese al amplio dispositivo de seguridad. Días después, un vecino dijo que su perro la había encontrado al lado de un árbol envuelta en papel de diario.

2) Alemania 1974: el evento no se televisó en nuestro país debido a los costos del satélite. La revista “Der Spiegel” en su edición del 31 de diciembre, escribió una lista de posibles cruces, en los que Argentina entraba en un grupo para nada accesible. Sin embargo, por coincidencia o no, la Selección terminó compartiendo grupo con Alemania, Polonia y Haití.

3) España 1982: allí se dio, quizás, el sorteo más bochornoso de la historia de la Copa. Se utilizaron los bombos de la lotería española y a jóvenes de San Ildenfonso. En los grupos coincidieron dos europeos y se tuvo que sortear nuevamente. Ante los murmullos, una de las bolillas quedó atorada y se partió a la mitad.

4) EE.UU. 1994: Estuvo lleno de estrellas. En Las Vegas, el sorteo rozó lo tragicómico. Hubo leyendas de la música como James Brown y Rod Stewart. Además, el actor Robin Williams bromeó con el presidente Josep Blatter.

5) Francia 1998: se dice que el ex presidente de la UEFA, Michel Platini, manipuló los bombos para que su selección no cayera en el mismo grupo que Brasil.

A las 13 comenzará una nueva edición del sorteo mundialista. El más moderno y lujoso; ¿entregará una nueva anécdota para la colección?

PUNTOS DE VISTA

Era una inmensa expectativa

JULIO RICARDO VILLA

CAMPEÓN MUNDIAL ARGENTINA 1978

Cada sorteo para un Mundial era una expectativa inmensa. Uno, por ahí, rogaba que no toquen seleccionados fuertes, como lo era el alemán en mi época.

Jugar un Mundial fue lo más grande que me pasó en la vida. Una sensación única que gracias a Dios pude disfrutar. Sobre todo por haberlo ganado ante nuestra gente. Si bien estábamos en un momento delicado de nuestra historia, los jugadores tratamos de no meternos, de no ser partícipes en nada de eso. Sólo queríamos jugar y darle una alegría a nuestro país. Por suerte lo hicimos ganando la final.

Le tengo mucha confianza a este seleccionado. Se hizo una muy buena eliminatoria y tenemos al mejor del mundo: Lionel Messi. Confío en que estaremos entre los tres mejores. Para mí, uno de los candidatos por historia, juego y por lo que representa, es Alemania. Brasil es otro. Puede haber alguna sorpresa, sin dudas, pero de entre estos tres podría estar el próximo campeón.

No importaba qué rival tocara

JOSÉ TIBURCIO SERRIZUELA

SUBCAMPEÓN MUNDIAL ITALIA 1990

El jugador no lo vive al sorteo, porque está ocupado en otras cosas. Después de que se realiza, recién lo vive a pleno. Mi experiencia sólo fue ir a jugar. Obvio que analizás a cada equipo del grupo. Pero no importaba qué rival tocara, porque sentíamos que estábamos a la altura. Había jugadores en el plantel campeón del 86, como Diego Maradona, que era un plus y a quien sin dudas se lo extrañará alentando, y por qué no, jugando.

Hay buenos jugadores en este plantel. Pero este Mundial será especial por las innovaciones tecnológicas. No habrá muchas sorpresas. Ojalá que la Selección llegue a etapas decisivas, por Lionel Messi y por Ángel Di María. Está el equipo en armonía. Argentina dependerá mucho del amor propio de sus jugadores para igualar a potencias que en la parte física y estratégica le llevan diferencia.

Jugar un Mundial fue lo máximo que me pasó. Fue tocar el cielo con las manos. Me faltó el último escalón: salir campeón.

Perlas mundialistas

Argentina enfrentó a 33 selecciones

A los largo de los 17 mundiales en los que la Selección argentina participó, chocó en fase de grupos con 20 representantes europeos (Francia, Suecia, Irlanda del Norte, Alemania, Checoslovaquia, Hungría, Inglaterra, Bulgaria, España, Suiza, Polonia, Italia, Bélgica, Rumania, Rusia, Grecia, Croacia, Suecia, Serbia y Montenegro, Holanda, Bosnia e Islandia), cuatro de la Concacaf (México, Haití, El Salvador y Jamaica), tres africanos (Nigeria, Camerún y Costa de Marfil), tres asiáticos (Corea, Japón e Irán) y una sudamericana (Chile).

Esta vez no

Después de tres mundiales consecutivos (2010, 2014 y 2018), Argentina no compartirá grupo con Nigeria (también lo hicieron en 1994 y 2002), luego de que los africanos se quedasen afuera del Mundial.

Números de las Eliminatorias

Fueron 861 partidos los que se jugaron hasta ahora a lo largo de las Eliminatorias en todos los continentes. Lo disputaron 209 seleccionados, se clasificaron 29 (de 32) hasta ahora y se marcaron más de 2.400 goles.

En detalles

En Doha, la ceremonia que definirá los grupos del Mundial dará inicio a las 13.

TELEVISACIÓN CON VARIAS OPCIONES

Se podrá ver por TyC Sports, TV Pública, DirecTV Sports (610-619), YouTube y DirecTV Go.

CONDUCTORES DE LUJO EN QATAR

Estarán los ex futbolistas Jermaine Jenas, Carli Lloyd y la conductora Samantha Johnson.

VARIAS ESTRELLAS EN LAS BOLILLAS

Serán 8 ex jugadores en total. Entre los más destacados: Cafú y Lothar Matthaus.

CONGRESO PREVIO AL SORTEO

En las vísperas del sorteo, Gianni Infantino anunció que buscará la reelección en la FIFA.