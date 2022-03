La FIFA confirmó el ranking y así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial

La FIFA oficializó hoy el ranking y así quedamos conformados oficialmente los cuatro bombos para el sorteo de mañana, a partir de las 13, en la antesala de la Copa del Mundo Qatar 2022.

El único cambio producido en las últimas horas es que Canadá, por la derrota ante Panamá en la fecha final de las Eliminatorias en Concacaf, descendió al puesto 38° y pasará al Bombo 4, mientras que Túnez pasó al Bombo 3, después de subir al puesto 35.

El ranking ahora es liderado por Brasil, que terminó en la primera ubicación de las Eliminatorias Sudamericanas con 45 puntos y suma 1832.69 puntos. Así logró superar a Bélgica (1827), que dominó la clasificación en los últimos meses.

Francia se quedó con el tercer lugar mientras que Argentina se ubicó en el cuarto, Inglaterra en el quinto, Italia en el sexto (aunque no clasificó al Mundial), España en el séptimo y Portugal en el octavo. Todas estas selecciones se suman a Qatar (51°) y se convirtieron en los cabezas de serie del bolillero que definirá las zonas y los cruces de la primera fase del torneo.

Así quedaron confeccionados los bombos. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM

A los 10 primeros puestos lo completan México (9°) y Países Bajos (10)°. Dinamarca (11°) y Alemania (12°) bajaron un puesto y Uruguay creció tres lugares (13°.

En el bombo 4 aparecen los cinco peores clasificados: Camerún (37°), Canadá (38°), Ecuador (46°), Arabia Saudita (49°) y Ghana (60°). Aunque también están las bolillas que identificarán a los repechajes donde se ubican selecciones de disímil ubicación. El repechaje europeo tiene a Gales (17°), Ucrania (27°) y Escocia (39°).

Mientras que los internacionales cuentan con Perú (22), Australia (42), Emiratos Árabes Unidos (68°), Costa Rica (31) y Nueva Zelanda (101), el país con ranking más bajo de todo el certamen.

Los bombos para el sorteo de mañana

Bombo 1: Qatar - Brasil - Bélgica - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

Bombo 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay - México - Estados Unidos

Bombo 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Marruecos - Túnez

Bombo 4: Ghana - Canadá - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos)