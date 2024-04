Diputados: el paquete fiscal obtuvo dictamen, incluye la revisión de Ganancias

Germán Martínez, jefe de bloque de UP, pidió prorrogar el tiempo de entrega para los dictámenes en disidencia. El argumento que se utilizaba era la necesidad de que los textos ingresaran en tiempo y forma a imprenta, y en ese sentido el diputado de UP le dijo que era una cuestión de buena voluntad, pues no llegaban a terminar su dictamen para las 20, bien fundamentado y no alteraba nada que ingresara a imprenta a las 8 de la mañana del viernes. El titular de la comisión le respondió que no era una cuestión suya sino técnica, pero que lo consultaría. Al cierre de la reunión, Martínez le informó a Espert que ya había resuelto el tema con la gente de técnica.