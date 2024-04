El Banco Central ofrecerá a empresas pagar utilidades y dividendos vía BOPREAL

Al respecto, en el BCRA afirman que la idea de ampliar el BOPREAL para este fin surgió de consultas de algunas empresas. Aunque reconocen que el apetito por apelar a esta opción no sería generalizado, creen que el hecho de que la apertura del cepo no está a la vuelta de la esquina podría volverlo atractivo para un conjunto de compañías. Un alto funcionario lo explicó así: “Algunos, como los que consultaron, deben ser más conservadores y evaluar que aún la evaluación de riesgos no justifica permitir el repago de deudas con afiliadas y distribución de dividendos, y dada la acumulación prefieren no tomar ese riesgo e incertidumbre. Otros menos técnicos quizá se convencen de que pronto van a poder acceder y se la juegan a esperar”.