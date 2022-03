Florencia de la V: "Jamás me burlaría de una persona trans"

Luego que en Intrusos se abordó la separación de Lizy Tagliani y Leo Alturria, Florencia de la V habló sobre los rumores de enfrentamiento con la humorista y compartió una emotiva reflexión.

"En estos últimos días se han deslizado muchísimas cosas, una como que yo me burlaba de la situación de Lizy, y yo jamás me burlaría de una persona trans, porque sé por todo lo que tenemos que atravesar a diario, sé por toda la violencia, la discriminación y el desprecio que vivimos de esta sociedad", afirmó De la V.

Y añadió: "Me puse a pensar y creo que desde que empezó Lizy han buscado miles de formas diferentes de enfrentarnos, y siempre llevarlo a un terreno mediático, plano, hasta de qué manera elegimos vivir nuestras vidas, como que hubiera un manual del trava perfecto".

La ex conductora de La Pelu (Telefe) destacó además el lugar que Tagliani y ella ocupan en los medios de comunicación. "Nosotras vivimos y trabajamos en un ambiente en donde el 98% son heterosexuales. Osea, somos las distintas, las diferentes. Las separaciones duelen, a todos los seres humanos nos duele el amor y si te rompieron el corazón sabés de que se trata, pero para nosotras es más difícil".

"¿Saben por qué es más difícil? Porque el amor no está a la vuelta de la esquina. Encontrar un hombre con cojones, que salga de la mano con nosotras es algo que de verdad no se encuentra, porque a veces el prejuicio les gana", añadió.

Florencia se refirió además a cómo se siente una persona trans ante la situación de encontrar el amor de su vida en una sociedad como la argentina. "Pónganse en el lugar de Lizy. Una persona que encontró lo más parecido a la felicidad, en un mundo de adversidad. Tengan un poco de empatía. Pónganse en lugar de una persona que sólo sufrió desprecios de una sociedad, que es lo que le pasa al colectivo trans", reclamó.

"Cuando te acercás a lo más parecido que es el amor, al amor mismo después de haber vivido adversidades y con un hombre que elige salir de la mano con vos, que sale a cenar, ¿vas a querer soltar eso?. Hay que ponerse en el lugar de las personas trans", completó.

"Yo fui una bendecida de haber encontrado un hombre que me acompaña hace más de 20 años. Que he formado una familia, y que puedo salir orgullosa con mis hijos. Pero no es algo fácil y la peleo todos los días y hablo desde un lugar de absoluto privilegio", sentenció.