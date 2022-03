El dolor de Lizy Tagliani tras enterarse que Leo Alturria comenzó una nueva relación

Luego de conocerse que Leo Alturria, ex pareja de Lizy Tagliani, está empezando una nueva relación amorosa con una joven llamada Antonella. La humorista rompió el silencio y expresó su dolor.

La periodista Marcela Tauro mostró en Intrusos (América) un mensaje de voz que le envió la animadora. "Me cayó como una patada, como una puñalada en el medio del corazón, porque yo lo amo profundamente a Leo. Lo amo con toda el alma, yo me siento parte de su familia y amo a su familia", afirmó Tagliani.

"Hace un tiempito nos hablamos y nos vemos, antes de que se vaya a Córdoba tuvimos una cenita re linda en la que charlamos y nos dijimos cosas re lindas, estábamos tratando de salir adelante por el amor que nos tenemos, sea cual sea el vínculo, pero que sea de la mejor manera porque es alguien muy importante en mi vida. Me siento muy sola, entonces cuando me dijeron esto, casi me muero, no podía creer lo que me estaba pasando", añadió.

La ex conductora del Precio Justo (Telefe) se refirió además al nuevo amor de su ex. "Esto es una historia de él, él me dice que es mentira. Si es verdad o mentira no es responsabilidad mía", dijo.

"Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera, de salir con quien quiera, no es algo que me pertenezca a mí. Cuando dicen cosas feas de él siento que las dicen de mí porque él es parte de mi vida", finalizó emocionada.