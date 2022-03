El emotivo mensaje de Lizy Tagliani luego de saber que su ex está con otra pareja

A dos meses de anunciar su separación de Leo Alturria, Lizy Tagliani rompió en llanto durante una entrevista en vivo al enterarse que su ex había iniciado una nueva relación. En ese momento, salió corriendo y abandonó el móvil de Intrusos pero horas más tarde grabó un emotivo mensaje de agradecimiento por las muestras de amor recibidas.

"Gracias por tanto cariño soy muy feliz por tenerlos. Me explota el corazón de tanto amor que me dan. ¡Qué vida bendecida me tocó! Gracias, de verdad", escribió Lizy en el video que compartió en Instagram.

Luego continuó: "Si tengo ganas de seguir intentando y después me equivoco, bueno, me lo advirtieron. Pero no me quiero quedar con las ganas de saber qué habría pasado".

"Yo sé quién es Leo. Sé que es una buena persona y voy a tratar de reconstruir esta relación y que el vínculo sea el que tenga que ser. De amigos, de primos, de buenos conocidos, de pareja", sostuvo Tagliani.

Sobre sus sentimientos hacia su ex, detalló: "El amor que yo le tengo es muy grande. Me gustaría buscar una forma de ser buenas personas y de encastrar de alguna manera nuestras vidas. Si no funciona, apretón de manos, beso y si algún día la vida nos cruza, ‘hola, ¿cómo estás? Y chau’".