Otro funcionario renuncia a la Municipalidad tras el encuentro entre Alfaro y Bussi

La reunión entre el intendente Germán Alfaro y el líder de Fuerza Republicana (FR), Ricardo Bussi, sigue generando reacciones dentro de la Municipalidad de la capital. Hoy se confirmó la salida de un nuevo funcionario a causa del encuentro entre los dos políticos. Se trata de Daniel Palacio, quien dejó de ser director de la Juventud municipal.

En una entrevista con “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play, el ex funcionario remarcó que los motivos que lo llevaban a alejarse de la intendencia “son muchos”, aunque dejó en claro: “Como militante político, de la vida y social no puedo estar en un proyecto donde esté Bussi”.

“Para mí, no es un amague ni un acto institucional, sino un pacto dirigencial para que no surja nadie nuevo”, añadió. Hizo hincapié en que “Alfaro tiene que acordar con Bussi porque no obtendrá los votos del radicalismo” en el próximo proceso electoral provincial, dentro de Juntos por el Cambio (JxC).

"Además, necesita cerrar con el legislador para las elecciones del presidente Concejo Deliberante y así tener una salida tranquila", añadió.

A mediados de este mes se había producido la salida del subdirector de Higiene Urbana, Damián Márquez, hijo del ex senador peronista secuestrado y asesinado durante la dictadura militar.