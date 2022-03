"Alfaro, más que a Bussi, debería pedirles disculpas a los vecinos", arremetió Vargas Aignasse

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse (Frente de Todos) se hizo eco de la reunión entre el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro (PJS-Juntos por el Cambio) y el jefe de la bancada de Fuerza Republicana (FR) en la Legislatura, Ricardo Bussi.

El dirigente oficialista compartió en sus redes sociales de una noticia de LA GACETA en la que el jefe municipal advertía que, en el encuentro con Bussi, habían "intercambiado ideas". "Nos pedimos disculpas", había expresado el intendente, a la salida de la reunión celebrada este miércoles.

"Alfaro, más que pedirle disculpas a Bussi, debería pedirle disculpas a los vecinos de la ciudad por la peor gestión que se tenga memoria", ironizó Vargas Aignasse.

En ese sentido, el dirigente manzurista enumeró "las calles destruidas, la sociedad, los basurales a cielo abierto, el caos en el tránsito vehicular, los deprimentes accesos a la ciudad, y podríamos seguir con una extensa lista".

Días atrás, Vargas Aignasse había protagonizado un cruce con dirigentes del alfarismo por el estado de las calles.

"Es muy fácil culpar a la lluvia, a las empresas de servicios públicos, a los motociclistas, o a los colectiveros, a los taxistas, a los peatones... y así podemos seguir enumerando, hasta llegar a la conclusión de que, para la Municipalidad, la culpa siempre la tienen los demás. El 85% de los ciudadanos viven afuera de las cuatro avenidas, en barrios de la periferia totalmente olvidados que no tienen alumbrado publico, que sufren inundaciones, donde las calles no existen y los basurales proliferan, con árboles que caen ante el mínimo viento por falta de cuidado. La ciudad no se acaba en las cuatro avenidas. No hay ciudadanos de primera y de segunda categoría. También tienen derecho de tener un municipio que se ocupe, por más que no vivan en Barrio Norte", había cuestionado Vargas Aignasse en esa ocasión.