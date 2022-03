El estado de las calles: Alfaro ratificó la decisión de "no dar más permisos a la SAT" para obras

El intendente de la capital, Germán Alfaro, volvió a criticar el impacto de las obras de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) en las calles de la capital. “He decidido unilateralmente no darle más permisos a la empresa hasta tanto tapen (por las zanjas) los trabajos”, expuso ante la prensa, en medio del conflicto por la rotura de veredas y arterias con la responsable del sistema de agua y cloacas de la provincia.

“Se tienen que hacer las inversiones correspondientes. Se están haciendo los trabajos dentro de las cuatro avenidas, pero hay vecinos que no tienen agua”, expresó.

El titular del Departamento Ejecutivo recalcó a la vez que el mantenimiento de las veredas corresponde a los “frentitas”, por los propietarios de las residencias.

Alfaro reclamó al Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC) “que no tire agua a la calle”. “El SEOC larga el agua en la segunda, tercera cuadra de Congreso y llega hasta la avenida Roca. También los vecinos que tienen casas con pileta. Como creen que no hay nadie, no hay inspecciones, tiran el agua a la calle los sábados por la noche. Esto lo pueden ver en el sector de la plaza San Martín, por la Chacabuco y Bolívar. Esa esquina siempre está mojada, al igual que en Bolívar y Ayacucho. Esto va comiendo constantemente el asfalto, como en otros lugares de la ciudad”, señaló.

“Tucumán sería otra cosa si no tuviésemos agua en las calles”, enfatizó. El funcionario municipal caminó hoy por la calle Laprida, en el microcentro de San Miguel de Tucumán, donde se lleva adelante las obras de semipeatonalización. En esa línea, proyectó este mismo proyecto para las calles 9 de Julio y Maipú (zona del Mercado del Norte).

Sobre el proyecto de ordenanza que establece que la intendencia debería hacerse cargo de la reparación de vehículos dañados por los baches en las arterias. “La SAT también debería encargarse de todas las roturas y problemas que ocasionan en los vehículos, y de la falta de agua de todos los vecinos. Son chicanas y son proyectos que no llevan solución de fondo”, apuntó.

El intendente adelantó, por otro lado, que La Municipalidad instalará un módulo para controlar el acceso a la ciudad por la zona de San Cayetano.