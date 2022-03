Crimen en Las Talitas: “Llegamos en busca de la felicidad, pero nos encontramos con un infierno”

“Como ese pobre señor, nos mudamos hace tres meses. Después de años de espera y varias frustraciones, llegamos buscando la felicidad por tener una casa propia, pero nos encontramos con un infierno”, sentenció Mario Ramírez, uno de los vecinos del barrio Armengol. Ese sector de Las Talitas se llenó de bronca, dolor y violencia luego de que uno de sus habitantes, que era guardiacárcel, fuera asesinado y su hijo herido durante un asalto registrado el lunes por la noche. Uno de los dos delincuentes detenidos falleció ayer y el otro se encuentra en gravísimo estado.

Cerca de las 22, Luis Ramón Cáceres (51) y su hijo Enzo (19) fueron a hacer compras a una despensa ubicada en Benjamín Villafañe al 4.000. El padre ingresó al local y el adolescente se quedó en la vereda esperándolo. De pronto, aparecieron cuatro jóvenes en dos motos. Dos de ellos se bajaron de los rodados y, con un arma de fuego, amenazaron al muchacho para que les entregaran el rodado.

El guardiacárcel, al escuchar lo que estaba pasando, se arrimó. También fue reducido por uno de los asaltantes, que le quitó la billetera donde tenía documentación y dinero. Su hijo, Enzo, se bajó de la moto y el atacante le disparó en el abdomen. Cáceres reaccionó, sacó su arma reglamentaria y se produjo un enfrentamiento.

El hombre hirió a Mauro “Pucho” Sandoval (18) y a Nicolás Yapura (18); uno de ellos (aún no se determinó cuál de los dos), desde el suelo y ya herido, efectuó un disparo que impactó en la cabeza del agente penitenciario, que murió en el acto.

“La gente, al ver cómo se produjo el crimen, se puso como loca. A los ‘gatos’ los agarraron y los hicieron saltar por los aires de la cag... que les dieron. No pueden ser tan salvajes, que no les interesa nada. No hubo resistencia y lo mismo lo balearon al chango. Por eso el enojo de los vecinos”, explicó Martín Lencina, otro vecino.

La bronca de los habitantes del barrio también se hizo sentir cuando llegaron el fiscal Carlos Sale y los peritos del Ministerio Público Fiscal, ya que fueron recibidos por una lluvia de piedras. Las cosas no pasaron a mayores porque los efectivos policiales lograron calmar los ánimos.

Enzo Cáceres fue trasladado hasta el Centro de Salud donde fue operado y se recupera lentamente. Sandoval (que tiene más de cinco procesos abiertos por robos, lesiones con arma de fuego y portación ilegal de armas que habría cometido cuando era menor de edad) fue trasladado al Padilla, donde su estado de salud es crítico. En tanto que Yapura, que no habría tenido antecedentes, falleció ayer a la mañana en el mismo centro asistencial.

Personal de la Unidad Regional Norte y de Homicidios, al mando de los comisarios Diego Bernachi, Jorge Dib y Joaquín Girbeaux, salió tras los pasos de los otros dos cómplices que se escaparon. En la madrugada de ayer, los buscaron en Los Pocitos, de donde son oriundos. Fueron aprehendidos por contravención varios de sus familiares que intentaron agredir a los efectivos que los habían ido a buscar.

Fuentes policiales informaron que los asaltantes integrarían una banda que se dedicaba al robo de motos y a los arrebatos. Varios de ellos, que serían parientes del grupo que participó en el hecho, están alojados en el penal de Villa Urquiza cumpliendo sentencias o esperando ser enjuiciados por haber cometido ese mismo tipo de delito.

Quejas

Los vecinos también se quejaron por la inseguridad que se vive en el lugar. “Escapan por un camino alternativo y después huyen por la autopista. No hay manera de detenerlos. Hace un tiempo pedimos una reunión con la gente de Seguridad. Ahora que pasó esto, seguro que vendrán”, aseguró Luis Díaz, quien fue entrevistado en el programa “Buen día”, de LG Play. “Lamentablemente no tenemos presencia policial. Las autoridades siempre nombran a la seguridad, pero acá no tenemos, se nos ríen en la cara”, agregó.

El intendente Carlos Najar habló de seguridad. “Vamos a continuar adquiriendo cámaras de seguridad y móviles para que la Policía pueda mejorar las tareas de prevención en todo el municipio. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para proteger a los ciudadanos del municipio”, explicó. “Pero también quiero darles un mensaje a los delincuentes: vamos detrás de ustedes. Vamos a perseguirlos y ponerlos a disposición de la Justicia”, dijo.

“Fue una persona muy valiosa y un ejemplo para todos nosotros. Estaba muy contento porque le habían entregado una casa en ese barrio. Estaba feliz porque tendría su casa propia”, expresó Juan Zaracho, subsecretario de Asuntos Penitenciarios. “El sargento ayudante era un ejemplo entre sus pares. Siempre estuvo preocupado por sus capacitaciones. Fue reconocido por sus compañeros y por los internos por su faceta humanitaria y predisposición para solucionar los problemas”, explicó el funcionario.

“Se están haciendo fuertes operativos para encontrar a los otros dos ladrones que participaron en el hecho”, informó Girvaux. “Los involucrados son personas con antecedentes de robos y uso de armas de fuego y que no les importa la vida del otro. Tenemos que trabajar duro para revertir esta situación. Vamos a incrementar la prevención para que no vuelva a pasar esto, pero también tenemos que sacar de la calle a estos delincuentes. Lo estamos haciendo con la justicia y no vamos a parar”, concluyó.