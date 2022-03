Martín Lousteau criticó el proyecto de blanqueo que impulsa el kirchnerismo

Martín Lousteau no escatimó en críticas contra el proyecto del bloque de senadores del Frente de Todos para crear un Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI sigue generando críticas. El senador de Juntos por el Cambio aseguró que detrás de ese título rimbombante se esconde una nueva maniobra del kirchnerismo: “El nuevo impuesto es un blanqueo encubierto, es la ley Daniel Muñoz”.

“El que puede entrar acá es el que tiene una enorme porción de su patrimonio en negro, mal habido, que no lo puede usar. Por eso digo Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner que tenía propiedades afuera de todo tipo y color”, explicó en diálogo con el periodista Jorge Lanata en radio Mitre.

Lousteau resaltó, además, que actualmente la Administración Federal de Ingresos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF) cuentan con herramientas para lograr los mismos objetivos que podrían reportar incluso una recaudación más alta.

“Los organismos de control pueden utilizar actualmente todos los convenios de intercambio de información para encontrar bienes en el exterior. Y si te encuentran ese patrimonio no declarado te tienen que cobrar el 35%. Ahora, con el nuevo proyecto del kirchnerismo, te dicen que te van a cobrar 20% ¿Entonces para quién está hecho esto?”, se preguntó el senador.

Los detalles del proyecto lo convierten en un blanqueo con un título rimbombante, similar a otras experiencias que fracasaron en la Argentina como la de los cedines, recordó.

“Es un bluff desde el punto de vista político y técnico y solo tiene un título rimbombante; eso es lo que hacen; los kirchneristas son marketineros. Al kirchnerismo le encanta la construcción una enorme manera de blanquear, por eso siempre ponen un incentivo para la construcción”, ironizó.

Además, el senador Lousteau denunció que esta iniciativa modifica la ley de procedimiento del Tribunal Fiscal de la Nación y recordó que el decomiso es una sanción que no está prevista en la ley penal tributaria. También dijo que “hay otra figura que es otro bluff” como liberar el secreto bancario. “Vos estás buscando plata afuera no declarada, no tenés potestad desde el punto de vista legal para liberar a una entidad financiera extranjera del secreto bancario”, enfatizó.