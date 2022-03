Selección: una gran oportunidad

La Selección se despedirá hoy de las Eliminatorias Sudamericanas con vistas al Mundial de 2022. Con el pasaje a Qatar asegurado por anticipado, Lionel Scaloni afrontará el partido contra Ecuador con varios cambios. En la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo, el entrenador tomará este encuentro como un banco de pruebas para observar a jugadores de poca continuidad o escasa acción en el último tiempo. Por esa razón, podría haber modificaciones en todas las líneas del equipo en relación al partido con Venezuela.

Aunque el DT no quiso confirmar el equipo, uno de los que tendrá la posibilidad de estar desde el arranque es Julián Álvarez. El delantero de River, cuyo pase pertenece a Manchester City -equipo al que se sumará a mediados de año-, tendrá su séptima participación con la camiseta “Albiceleste”, aunque esta vez será de titular para intentar convertir su primer gol con el seleccionado mayor.

“Que no juegue de entrada no quiere decir que no confiemos en él. Al contrario. Es un gran jugador y está a disposición como los 23 que tenemos”, aseguró Scaloni al hablar sobre el atacante del “Millonario”, a quien calificó como “el chico de moda” en el fútbol argentino.

A menos de un año de su debut, el “Araña” tendrá la gran posibilidad de comenzar a asegurarse un lugar en la lista de los que estarán en Qatar. El cordobés debutó con la Selección en junio del 2021 ante Chile en Santiago del Estero, cuando ingresó a los 16 minutos del segundo tiempo en lugar de Ángel Di María. Luego también ingresó frente a Bolivia (su único partido en la Copa América), Paraguay, Uruguay, Brasil y ante los trasandinos en el primer partido de 2022.

El arquero Juan Musso; los defensores Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta; y los volantes Guido Rodríguez y el tucumano Exequiel Palacios son evaluados para iniciar el juego en Guayaquil.

Después del cierre de las Eliminatorias, Argentina tiene sólo un partido confirmado (ante Italia en Londres, el 1 de junio), con posibilidad de sumar un segundo inmediatamente después y otros dos en la última ventana de septiembre.

Argentina tendrá la posibilidad de alcanzar una marca histórica establecida por la Selección de Alfio Basile: 31 partidos sin perder, serie que comenzó a construir el 2 de julio de 2019 después de caer ante Brasil (0-2) en Belo Horizonte por las semifinales de la Copa América.

En ese recorrido, el conjunto capitaneado por Lionel Messi obtuvo la Copa América Brasil 2021 y terminó con una sequía de 28 años, que se extendía desde la coronación en Guayaquil con el equipo que, entre otros, integraban Sergio Goycochea, Oscar Ruggeri, Fernando Redondo, Diego Simeone y Gabriel Batistuta.

La Selección viene de golear a Venezuela por 3 a 0 el pasado viernes, en lo que fue la despedida ante el público argentino antes del Mundial y quedó en el umbral del mayor invicto de su historia, lo que se manifiesta como un síntoma de su pletórica actualidad.

Ecuador también se prepara para vivir una gran fiesta a estadio lleno, después de asegurar su clasificación al Mundial pese a la derrota con Paraguay en Asunción (1-3). La “Tri”, de la mano de Gustavo Alfaro, jugará por cuarta vez la Copa del Mundo, tras decir presente en Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014.

A las 20.30

Ecuador: Hernán Galíndez; Byron Castillo, Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Moises Caicedo; Ángel Mena, Gonzalo Plata, Jeremy Sarmiento; Jordy Caicedo. DT: Gustavo Alfaro.

Argentina: Juan Musso; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios; Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).

Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil. Por

TV: TyC Sports y Canal 10.

A todo o nada, en busca del repechaje

Perú, Colombia y Chile se jugarán sus chances para ir al Mundial. Los peruanos recibirán a Paraguay y con una victoria terminarán con cualquier discusión, ya que no importará lo que hagan Colombia en su visita a Venezuela ni Chile frente Uruguay.