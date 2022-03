Scaloni confesó que le incomoda el apodo "Scaloneta", dado a la Selección

A dos días de enfrentar, en el último partido de las eliminatorias a Ecuador, en Guayaquil, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa. El entrenador tocó varios temas. Entre ellos, la frase de Lionel Messi post Venezuela en la que avisó que luego del Mundial se iba a "replantear varias cosas".

"Leo tendrá que sentarse a pensar, como siempre ha hecho. Después de jugar un Mundial se hacen valoraciones. En cualquier caso, hay que disfrutarlo ahora. No hay que pensar en el futuro, sino disfrutar el presente espectacular. Es inútil pensar qué va a pasar después de Mundial”, aseguró.

Cuando fue consultado por “Scaloneta” el apodo que la gente le dio al equipo dirigido por él, no tuvo ningún problema en expresar que lo incomoda: “Agradezco el cariño de la gente y nada más. Me pone incómodo, pero si a la gente le gusta y se siente identificada con el equipo, no voy a parar a la gente”.

A Scaloni también le preguntaron por el posteo de Ángel Di María, que confirmó que su partido en la Bombonera había sido el último con la camiseta Argentina en nuestro país, dejando abierta la chance de su retiro de la Selección luego de la Copa del Mundo de Qatar. "No vi el posteo de Ángel, no sé si lo dijo por este año...No sé qué pasa por su cabeza pero si fue el último, mejor no pudo haber salido. Igual, hace tiempo tuve una charla con ellos y les manifesté la idea de que sea el entrenador de turno el que decida cuando tienen que dejar la selección y no ellos. Disfrutémoslos", afirmó.

Sobre Montiel y Julián Álvarez:

"No me gusta hablar individualmente. Pero confío en ellos plenamente. Julián es el chico de moda hoy acá en Argentina, lo adoramos, pero lo evaluamos y no tiene que ver con si juega o no".

Sobre el invicto y en qué se debe mejorar:

"¿En qué mejorar? Muchas, muchas... No creo que haya equipo perfecto. El que es casi perfecto también tiene para mejorar. Y lo que se hace bien, intentar que se siga haciendo bien. Tenemos cosas para mostrarles a los jugadores que se pueden hacer mejor y que el rival no tenga momentos para hacernos entrar en dificultad".

"Tenemos que estar preparados para dar vuelta la situaciones cuando en algún momento esto se pueda torcer. Es importante tener distintas opciones de esquemas, esto en definitiva es un juego de ajedrez y el equipo sabe jugar de las maneras que le propongan".

Sobre el Mundial en noviembre y la preparación:

"Es algo nuevo para todas las selecciones, porque no tenés la posibilidad de preparar el Mundial como se hacía antes. Ahora no va a estar eso. Intentaremos negociar con los clubes para que los jugadores lleguen de la mejor manera, pero no puedo decir mucho más hasta que no llegue la fecha. Esperemos tener a los jugadores cuanto antes, eso es lo importante, pero parece que va a estar difícil".

Sobre el sorteo:

"El sorteo no cambia mucho porque el análisis de los rivales lo venimos haciendo y cuando esté el sorteo profundizaremos, la posibilidad de ir a verlos, lo que hace todo el mundo...

Sobre jugar un Mundial:

"Bueno, yo jugué un partido. Tampoco es que jugué tanto. Pero la sensación es única, indescriptible, no creo que se compare con otra cosa. Lo que les voy a decir a mis jugadores es que lo disfruten".

Sobre la conexión del equipo con la gente:

"Me llena de orgullo que la gente se sienta identificada. Después, todo lo que pasa en la cancha, en la calle, me pone incómodo porque no soy de expresar mucho. Pero bueno, el agradecimiento es enorme. Pero lo que se está viviendo, ojalá sea siempre. Porque no he visto Selección que no se brinde, no es que estos chicos se brindan más que otros, ahora se dieron las cosas. La gente tiene que entender que cuando no estemos y estos chicos no estén, los que vengan, serán lo mismo. Jugar con esta camiseta siempre será lo máximo. Ojalá la gente entienda eso porque esa conexión es básica y te da un plus. Después, gana uno y si pensamos sólo en ganar, ahí es donde erramos".