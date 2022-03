San Martín: el desafío de aprender a reinventarse

“En esta categoría, todos los partidos son difíciles”. La frase tiene años de redundancia dentro del mundillo futbolero. Los protagonistas la repiten casi a diario, como una manera de marcar la importancia del desafío que están próximos a enfrentar. Pero no por vieja pierde vigencia. Si bien muchas veces es sinónimo de respeto y hasta de decoro, en la Primera Nacional está clarísimo que ya no hay duelos fáciles.

A diferencia de la Copa de la Liga Profesional, en la mayoría de los equipos intentan imponer su impronta, en la principal categoría de ascenso de nuestro fútbol son pocos los equipos que proponen un juego vistoso u ofensivo. “Esta es una categoría muy difícil, muy complicada, pareja pero también muy básica”, dice Pablo De Muner sobre un torneo en el que confluyen diferentes estilos y en el que no existen favoritos a la hora de salir a jugar un partido. “Te encontrás con equipos que realmente juegan bien y saben lo que quieren; con equipos que te llevan por delante, con equipos que te ganan por la jerarquía de sus individualidades o con equipos que te llegan dos o tres veces y son letales”, enumera el entrenador “santo”.

Las palabras de “Tomate” tienen sustento en lo que le ofreció el certamen en las primeras siete jornadas. El “Santo” se topó con múltiples propuestas, aunque claro, en un punto casi confluyeron todas: a San Martín los rivales parecen haber comprendido que cerrándose contra su arco, encuentran la manera de repeler su plan.

Más allá del mal paso por “La Feliz, en donde perdió bien contra Alvarado, de esa manera Deportivo Morón y Nueva Chicago lograron robarle puntos. Por eso, el duelo contra Deportivo Maipú es otra prueba que San Martín debe superar en la alocada, extensa y vertiginosa carrera hacia la gloria. “En todos los partidos tenés que aprovechar las situaciones, pero en los juegos cerrados tenés que ser más letal aún”, pide el DT.

Eso sí, por lo que vienen mostrando en las primeras jornadas del torneo, los mendocinos aparecen en la previa como un rival que no llegará a La Ciudadela a cuidarse. El “Botellero” sumó nueve unidades de los 18 posibles (tiene pendiente el juego suspendido contra Tristán Suárez) y en los partidos que jugó como visitante propuso un juego de palo y palo. Por eso, el “Santo” deberá mostrarse más concentrado que nunca para evitar ser sorprendido y eficaz de tres cuarto de cancha en adelante para poder imponerse en el resultado. “Como siempre, tenemos la obligación de salir a buscar el partido y ganarlo, ante un rival que juega bien y que tiene la ideas claras”, sentencia.

Saber adaptarse a las diferentes situaciones de juego es el desafío que deberá superar San Martín para sacar ventajas en un torneo en el que cada juego es una final y una nueva oportunidad para mostrar sus armas y reinventarse.

Desde las 21.10

San Martín: Darío Sand; Ulises Abreliano, Hernán Pellerano, Hernán Lopes y Lucas Diarte; Valentín Larralde, Rodrigo Herrera y Tomás Escalante; Federico Jourdan, Juan Miritello y Milton Céliz. DT: Pablo De Muner.

Deportivo Maipú: Juan Pablo Cozzani; Santiago Moyano, Lucas Faggioli, Alejandro Cabral y Guillermo Ferracuti; Fausto Montero, Marcelo Eggel, Nicolás Del Priore y Santiago González; Facundo Castelli y Bruno Nasta. DT: Juan Manuel Sara.

Árbitro: Diego Ceballos.

Estadio: La Ciudadela. TV: TyC Sports.

El “Botellero”, un rival para tener en cuenta

Deportivo Maipú llega a La Ciudadela como una de las grandes revelaciones de la Primera Nacional. Más allá de que el último juego como local fue suspendido por agresión al arquero de Tristán Suárez, el equipo dirigido por Juan Manuel Sara dejó de lado ese equipo inexpresivo y conservador de la pasada temporada y hoy apunta alto en el campeonato con una propuesta osada, pero firme y contundente.

Con Santiago González como una de sus mejores cartas ofensivas, el “Botellero” fue creciendo de la mano del torneo y hoy se muestra como un rival de cuidado para todos. “Tenemos una identidad de juego muy marcada y eso queda demostrado en que jugamos de igual manera de local y de visitante”, aseguró Bruno Nasta, uno de los goleadores del equipo.

Él y Facundo Castelli se mueven por todo el frente de ataque e intentan aprovechar el juego por las bandas que tiene su equipo. “Es una motivación grande jugar en un estadio que estará repleto. Pero también será un desafío imponer nuestro juego. Nosotros salimos a ganar en cualquier estadio”, sentenció.

RINCÓN "SANTO"

De Muner se toma su tiempo

Ayer, por la mañana, el plantel realizó el último entrenamiento de cara al juego de esta noche. Sin embargo, Pablo De Muner todavía no definió el equipo que tendrá las bajas de Juan Orellana y Lucas Cano, con respecto al que empató el miércoles en Mataderos contra Nueva Chicago.

Vuelven Pellerano, “Tino” y Sosa

“Están de alta”. Informaba el parte médico firmado por el doctor Demetrio López Araujo sobre Hernán Pellerano, “Tino” Costa y Diego Sosa, quienes se habían perdido los últimos juegos debido a diferentes lesiones. Así, los tres quedaron concentrados anoche junto a los posibles titulares y junto con Nicolás Carrizo, Fernando González, Gustavo Abregú, Juan Imbert, Agustín Prokop e Iván Maggi. Dos de ellos se quedarán afuera del banco de suplentes.

En recuperación

Lucas Cano (sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo), Juan Orellana (contusión en el cuádriceps izquierdo) comenzaron los trabajos de recuperación. En tanto, Nicolás Sansotre y Leonardo Monroy aceleran la vuelta al ruedo.

El próximo lunes, contra Quilmes

Se confirmó que por la fecha 9, San Martín visitará a Quilmes en el estadio Centenario, el lunes 4 de abril desde las 21.10. Ese juego será televisado por TyC Sports. Al “Cervecero” también lo cruzará por Copa Argentina, aunque aún no tiene fecha.

Lunes cargado de acción

Será un lunes diferente, en el que los partidos de la Primera Nacional le pondrán mucho color y calor a la jornada. La programación completa para hoy es la siguiente: Brown (A)-Almagro, Tristán Suárez-Quilmes, Estudiantes (BA)-Temperley, Atlanta-Flandria, Defensores de Belgrano-Nueva Chicago, Instituto-Ferro, Agropecuario-Independiente Rivadavia, Atlético de Rafaela-Deportivo Madryn y Santamarina-Deportivo Morón. Los resultados de ayer fueron: Sacachispas 1-Mitre 1, Chacarita 5-Alvarado 0, All Boys 1-Deportivo Riestra 1, Guillermo Brown 0-Estudiantes (RC) 1, San Telmo 0-Villa Dálmine 4, Chaco For Ever 0-Almirante Brown0 y Gimnasia (M) 0-Belgrano 1 (foto).