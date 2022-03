San Martín: mucha tranquilidad y una mirada optimista

San Martín retrocedió un casillero. En ese Juego de la Oca que es la Primera Nacional, con un gran tablero en el que todavía quedan 30 estaciones por delante, la igualdad en cero con Nueva Chicago implicó una involución para el equipo de Pablo De Muner.

En lo fáctico, el “Santo” empezó la fecha arriba de todos en la tabla y la cerró con tres equipos por encima. Ahora está cuarto, a dos puntos de Belgrano y del sorprendente Guillermo Brown.

En el análisis, en Mataderos no pudo repetir el desempeño exhibido durante su victoria 2-0 ante Almagro en La Ciudadela, el sábado último.

Por supuesto, no es para dramatizar, una actuación regular la puede tener cualquiera. Y en un torneo tan largo es algo que un equipo se puede permitir sin demasiado daño.

Además, tal como destacaron el responsable técnico y los jugadores antes de abandonar el “República de Mataderos”, el punto conseguido en un reducto difícil no es para despreciar. Eso es cierto, tanto como que el retroceso en relación al cotejo anterior existió.

De Muner es consciente de ello: “Nos faltó un poco más de profundidad, un poquito de paciencia. El juego interno nuestro no fue bueno, salvo cuando en el primer tiempo (Tomás) Escalante, que lo hizo muy bien, rompió un par de veces en el uno contra uno por el centro, ahí sacamos un poco de diferencia”.

En la mirada del entrenador, la falta de contundencia fue el principal déficit en la tarde del miércoles en Mataderos. Fallaron Escalante una vez, y Lucas Cano y Federico Jourdan por duplicado: cinco chances netas, cinco gritos de gol atragantados.

“Cuando son partidos cerrados, con pocas situaciones, las tenés que aprovechar. No se dio un poco por el arquero de ellos (César Taborda), otro poco quizá por nuestra desesperación, nos faltó tranquilidad a la hora de definir”, explicó “Tomate”.

En el primer tiempo, Cano marró un gol increíble, casi debajo del arco. ¿Cómo se trabaja con él para que en lo posible no vuelva a suceder?, consultó al técnico LG Deportiva. “Obviamente que queremos que haga goles, tranquilos que ya los va a hacer”, respondió antes de argumentar: “como todo ‘9’, Lucas vive del gol; nosotros venimos de una temporada en la que siempre se nos recriminó eso (falta de efectividad) y es como que él carga con todo ese peso. No es ni una cosa ni la otra”.

De Muner valorizó públicamente a su centrodelantero, que lleva cuatro partidos sin convertir (y dos goles en total en el torneo).

“Lucas es un jugador muy importante, al que por ahí no se le está dando, pero las situaciones las está teniendo y tiene otras virtudes que ayudan al equipo, entonces fijémonos en lo positivo”.

Con todo, el timonel reconoció: “Por ahí tendríamos que corregir el tema de la contundencia”.

La visión de “vaso medio lleno” es la que impregnó el discurso de De Muner en relación a la igualdad ante el “Torito”.

“Chicago es un club grande, venía de dos victorias consecutivas y sin embargo nos cedió el protagonismo y terminó defendiéndose como pudo. En esta categoría, cuando no podés ganar, es importante no perder; que no te conviertan… el equipo mantuvo esa solidez, van siete fechas y en cuatro no nos hicieron goles”.

“Es importante generar situaciones en un partido cerrado, hoy terminamos jugando con un 3-5-2, acorralando al rival, de visitante”, destacó también.

Ante la pregunta de si se volvía conforme a Tucumán, el técnico contestó: “estoy contento con el esfuerzo, el equipo nunca bajó los brazos. Por supuesto, me gustaría estar primero, mantenerme ahí, empezar a cosechar triunfos consecutivos, pero a veces no se puede”.

El futuro está a la vuelta de la esquina y se llama Deportivo Maipú, en La Ciudadela. “Contra Chicago nos faltaron cuatro jugadores importantes (Nicolás Sansotre, Hernán Pellerano, Tino Costa y Diego Sosa), esperamos contar con alguno de ellos para el lunes”.

“Esto es largo, trataremos de recuperarnos y hacer un partido importante ante Maipú… Tenemos que tratar de elevar nuestro rendimiento, individual y colectivamente”, admitió en reconocimiento tácito de la casilla retrocedida en Mataderos, más allá de cualquier atenuante citado.

Objetivo

El plantel regresó a nuestra provincia ayer a la siesta e inmediatamente quedó liberado. Hoy, en el complejo “Natalio Mirkin”, los futbolistas retomarán las prácticas pensando en el juego del lunes, desde las 21.10, contra Deportivo Maipú. La meta es recuperar jugadores.