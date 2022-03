Cómo se ejecutará el acuerdo alcanzado con el Fondo

El acuerdo alcanzado se basa en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de Facilidades Extendidas; EFF, por sus siglas en inglés), que incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio. Dado que el viernes fue aprobado por el directorio del FMI, al país irán ingresando gradualmente unos U$S 9.800 millones. Según detalló el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el tiempo de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de cuatro años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034. Los desembolsos del organismo internacional se harán en la cuenta del gobierno en Derechos Especiales de Giro (DEG) y contribuirán a fortalecer las reservas internacionales.

¿Qué efectos prácticos producirá el acuerdo alcanzado entre la Argentina y el Fondo? El programa permitirá al Gobierno nacional reordenar los compromisos asumidos en el programa Stand By de 2018, que presentaba vencimientos concentrados principalmente en los años 2022 y 2023.

Según el Iaraf, el esquema de financiamiento acordado brindará al gobierno una fuerte descompresión este 2022, ya que debe pagarle al FMI U$S 6.550 millones menos que los dólares que va a recibir del propio organismo. En 2023 y en 2024 debe pagarle más que lo que recibirá. El saldo final es entonces un endeudamiento neto con el FMI por U$S 4.400 millones, adicionales a los que se necesitaban para cancelar los vencimientos de capital que se tenían con el organismo en virtud del Stand By de 2018, explica el instituto que preside el economista cordobés Nadin Argañaraz.

Tras el acuerdo con el Fondo, ahora el Gobierno señala que se centrará en la lucha contra la inflación como “principal prioridad”. Se estima que a partir de mañana, el presidente Alberto Fernández avanzará en una convocatoria a empresarios y sindicalistas para acordar precios y salarios.

La cumbre se demoró una semana porque el Ejecutivo nacional esperaba contar con la aprobación del acuerdo por parte del FMI y además aguardaban que el ministro de Economía, Martín Guzmán, regresara de su viaje a Francia, el cual estuvo motivado en la renegociación de la deuda con el Club de París. “El Presidente hizo un llamado para que la próxima semana se estén reuniendo el sector empresarial, el sector de trabajadores, y obviamente en el área que tiene que ver con uno de los motores productivos de la Argentina, como es el campo”, había manifestado el jefe de Gabinete, Juan Manzur, al darse a conocer la convocatoria.

Sin embargo, desde la Sociedad Rural Argentina señalan que aún no recibieron tal invitación. Sin embargo, su titular, Nicolás Pino, aclaró que están dispuestos a asistir en tanto ese encuentro signifique hallar medidas que tiendan a mejorar la situación de la Argentina.

Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja celebró la citación del jefe de Estado. Asimismo, manifestó que está “convencido de trabajar en conjunto” para “enfrentar estos problemas globales y darle previsibilidad al país”.

“Esta convocatoria del Presidente la esperamos con mucho interés para poder dialogar, construir y para ir removiendo los obstáculos que hicieron durante décadas crónicas a la inflación”, expresó Funes de Rioja.

Desde el sindicalismo nacional, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Hugo Yasky expresó que Alberto Fernández había expresado “su voluntad de hablar con cada uno de los referentes del empresariado y de las centrales” que forman parte del Consejo del Salario. El conductor de la central gremial admitió que “la preocupación es contener el aumento de los precios”.