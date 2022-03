Vacuna contra la gripe: llegará a partir del martes

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informó que ayer arribaron al país 800.000 dosis de la vacuna antigripal, y el titular de la División Inmunizaciones de la Provincia, Ricardo Cortez, confirmó que a partir del martes de la semana que viene comenzarán a estar disponibles en Tucumán. Aclaró, sin embargo, que aún no está confirmada la cantidad exacta de dosis que compondrán el primer envío, pero señaló que la distribución en la provincia se hará inmediatamente y que las pautas de aplicación dependerán del ministro de Salud de la Provincia, Luis Medina Ruiz.

Cortez sostuvo que la vacunación será dinámica: “cuando recibimos la vacuna y tenemos en claro la cantidad de dosis, y cuáles y a quienes se las podemos aplicar, hacemos una distribución rápida a todos los vacunatorios de la provincia para que se comience la campaña inmediatamente. Siempre priorizamos a las embarazadas, a los mayores de 65 y a los niños, a partir de los 6 meses”.

El funcionario agregó que también se colocará la vacuna contra la neumonía. “Se administran juntas la de la Gripe y Neumococo 13. Al año siguiente se aplica la Neumococo 23; las dos vacunas son contra la neumonía, pero diferentes. Una protege contra 13 tipos y subtipos y la otra, contra 23; y se potencian entre las dos”, explicó. Detalló que las personas que más presentan problemas a causa de neumonías, además de los chicos, son los mayores de 65. “Se da una senescencia, es decir, envejece el sistema inmunitario, y quedan más expuestos; por ende una gripe se puede complicar con neumonía y ser fatal. Por eso es importante que se apliquen las dos vacunas”, advirtió y agregó que aunque una persona ya haya tenido algún tipo de influenza igual debe vacunarse. “Tal vez tuvo H3N2, pero también están circulando otros virus, como H1N1 y B. Son tres cepas distintas; que yo me contagie una no significa que no pueda contraer otras. Una vez que se tiene el alta médica, el paciente se puede colocar la vacuna contra la gripe”.

Con respecto a la dificultad para conseguir el antiviral oseltamivir (se usa para tratar algunos tipos de infección por influenza), aclaró que en el sistema público de salud ese medicamento no está en falta, pero que sí puede faltar en la ámbito privado. “Si una persona de riesgo se enferma, tenga obra social o no, puede recurrir al sistema público, donde hay disponibilidad; debe ir con la indicación y con la especificación de su factor de riesgo. El oseltamivir se receta, según determinadas normas, a los que tienen factores de riesgo”, afirmó.

¿Fin del barbijo? La Plata y Mendoza ya no exigirán su uso

Por medio de un decreto se decidió que a, partir del lunes, en La Plata la utilización del tapabocas pasará a ser optativo en espacios públicos, dependencias municipales, medios de transporte y comercios. Y en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que en la provincia de Mendoza, su uso será opcional en las escuelas, tanto para estudiantes como para docentes de todos los niveles y modalidades. Por su parte, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, sostuvo que si no se produce un nuevo pico de casos, en mayo propondrá que se autorice, a nivel nacional, el retiro del barbijo en todas las escuelas.

En cuanto a la situación epidemiológica, en Tucumán se registraron 10 nuevos casos de covid y el fallecimiento de una persona.