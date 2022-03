Cornejo: "Si dicen que este acuerdo no implica ajuste siguen mintiendo"

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Alta, el senador por Mendoza Alfredo Cornejo, dejó en claro que el apoyo de su espacio al proyecto del acuerdo de refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no debe considerarse como un espaldarazo al Gobierno nacional, sino al país.

Además, destacó que el Gobierno del presidente, Alberto Fernández, se apresta a tomar un nuevo crédito del FMI. "La oposición está unida detrás de este proyecto. Pero estamos contribuyendo con el país, no con el Gobierno. Actuamos con unidad monolítica en transformar ese proyecto en un artículo: que se apruebe la refinanciación y la toma de un nuevo crédito que esta tomando el Gobierno argentino actual con el FMI; es un nuevo crédito, eso estamos aprobando, no un plan econmico", puntualizó el radical.

Luego, destacó puntos de contacto de parlamentarios del oficialismo y de la oposición. "Con muchísima sorpresa escuché al senador Maurice Closs (Frente de Todos), con argumentos que perfectamente más de uno de nosotros podría haber tenido. Explicó el contexto de deuda; no tuvo que recurrir al relato de la fuga, a mentiras, para describir por qué era importante aprobar este refinanciamiento y nuevo financiamiento. Cuán cerca estamos en la Argentina de comprender, si nos hablamos y nos escuchamos. Explicar con relato los problemas no los hace más sensibles a la hora de resolverlos. Nos estamos comprendiendo más de lo que incluso algunos esperábamos", dijo Cornejo.

Aprovechó esa situación que vio para pedir. "Si podemos tener entendimientos, si podemos lograr puntos en común, por qué no nos esforzamos por avanzar aun más a partir de esta aprobación", sugirió. Pero inmediatamente desistió de esa posibilidad: "el daño que hace el relato, el daño que hace cambiar los hechos y estar más preocupados por cómo se explican estos que por los hechos en sí nos impide seguir adelante".

Luego, Cornejo reclamó que no se esquive la palabra ajuste. "Si no ordenamos la economía vamos a seguir ajustando a los más pobres y a la sufrida clase media argentina, que está en vía de extinción", bramó.

Incluso, señaló que el actual Gobierno viene ejecutando un ajuste desde que asumió. "¿Qué se hizo en estos dos años del Gobierno si no un ajuste. Los jubilados perdieron entre un 12% y un 18%; los salarios se han licuado por vía de inflación; de cinco trabajadores registrados uno está por debajo de la línea de la pobreza, por lo cual queda en claro que tener trabajo no es sinónimo de no estar en la pobreza. Y ajustaron al sector privado, con nuevos impuestos o con aumentos de impuestos que ya existian. ¡Se frenó el consenso fiscal, que implicaba la baja progresiva de Ingresos Brutos!", destacó.

Y les habló a sus pares del oficialismo, al Presidente y a la vicepresidenta, Cristina Fernández -ausente en el Senado-. "Si dicen que este acuerdo no implica ajuste siguen mintiendo. Tienen que cambiar el rumbo; de no hacerlo, no se detendrá la inflación y no vamos a crecer", manifestó.